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Кварацхелия переходит в ПСЖ

вчера, 18:54

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия станет игроком ПСЖ.

По информации источника, сегодня была заключена сделка о переходе футболиста. Как сообщает RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 млн евро. Контракт с форвардом будет рассчитан на 5 лет.

В составе «Пари Сен-Жермен» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:56
Как то резко..., с макаронов на лягушек!))
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:08, ред.
Володя, если вокруг Хвички будут одни топы- партнеры, тренер, медперсонал, а если еще и ворота больше сделают и офсайды отменят, то в таком случае- на кой хрен нужен Хвичка? Ты заметил, что я нетерплю приблизительности- ни в живописи, ни в жизни, ни в футболе. Ну вот, a твой ответ, Володя, тоже из серии приблизительности... )))
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:53
Поэтому и написал, что он топ-игрок при условии...
xajaks
xajaks ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 22:51
девятка нужна
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:49
Все зависит от самого игрока, заиграет так полюбят. Пусть докажет на поле боя
Capral
Capral
вчера в 22:08
Сенатов.

Почём сейчас кактусы на базаре?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:00
Давайте пожелаем нашему Хвиче успехов в новом клубе. Уверен, что настроенных к нему благожелателей будет в разы больше, чем хулителей.
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:35
Будет лучше играть чем в Наполи это 100%
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:15
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂

Макс, даже я до такого не додумался бы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
barinov65
barinov65
вчера в 21:13
Надеюсь увидеть его в ЛЧ в ближайшее время!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:11
Удачи ему на новом месте - в ПСЖ !
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 21:07
Наполи идет лидером в чемпионате. Если они выиграют Серию А, а Хвича с ПСЖ Лигу 1, то он будет считаться победителем двух чемпионатов сразу.
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Как как, ты сказал, Володя- Хвича топ?)))
Ну смотри- ловлю на слове. Вот только у меня вопросы по этому топу: а где он был в ЛЧ, когда растворился, даже в играх с мервейшей Барселоной? А где, этот так называемый топ был на недавнем ЧЕ и в ЛН? И где он был в играх со средним Миланом в 1/4, и почему не стал лидером в отсутствии Осимхена? И вообще, как может быть топом- абсолютно зависимый от левой бровки игрок, не имеющий понятия об универсализме??? Ну и вообще, топовый игрок, как минимум должен быть стабильным. Но если игрок исчезает на полгода с радаров- разве это топ...???

Сразу вспомнилась песенка: "Топ, топ, топает малыш"...)))
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 20:53
Пустышка за 70 млн
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:43, ред.
Свершилось то, что должно было рано или поздно свершиться. В "Наполи" Хвича уже всё равно потерял мотивацию, а от немотивированного игрока толку мало, и руководство клуба это прекрасно понимает. Пока он ещё стоит хороших денег его лучше было продать.
И в принципе, это взаимовыгодная сделка для обеих сторон. Все довольны."Наполи" неплохо пополнит свой финансовый бюджет и теперь может потратить деньги на усиление состава. Хвича значительно повысит свою зарплату, по слухам она будет в районе 8-9 лямов + бонусы. Другой вопрос: насколько будет оправданным этот дорогой трансфер для ПСЖ, сумеет ли Хвича проявить себя во французском клубе также ярко как в первом сезоне за "Наполи" ? Время покажет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
Как он мог поумнеть, если был рад уходу Мбаппе, Володь?))
Щас в ПСЖ на месте Кили "феерит" Барколя; идальго в рот воды набрал: обо"рать своего нельзя - честь мундира как ни как..., а хвалить не за что. Патовая ситуация.)

По Барселоне... Ничего существенного Энрике не создал. На багаже Пепа выехал в период праймового нападения МСН и мега-полузащиты ( ХавИньестаБускетс).
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:27
Ну не знаю, мне показалось, что Энрике поумнел. Как он с Мбаппе общался, это уже положительный знак. Он был безмерно рад, когда Мбаппе ушел, кажется, он сильно желал этого.
И брали его в комбинации как топ-тренера, который Барсу успел потренировать (звёзд) и в сборной Испании смену поколений гладко провел, игру хорошую поставил, но не по результатам.
А ручной коуч, это кажется был Эмери))
allemz
allemz ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:23
Отныне наследник Паредеса)
allemz
allemz
вчера в 20:20
Хвича топ, но при условии, что рядом топ-тренер и товарищи прямоногие. Это не условный Азар, который при любом тренере может в соло вытащить команду, а игрок зависимый, нуждающийся в присмотре. Привел пример для сравнения двух типов игроков, не более.
Если уж парижане покупают, то наверное Энрике дал добро и знает, как грузина раскрыть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
По хорошему тренеру, сильно сомневаюсь.
Хелаифи нужен ручной коуч, - чтоб в рот смотрел, лаял по команде и поддакивал, когда шефу требуется..., а не тренер с самомнением и мозгами.

Поэтому Энрике для араба - в самый кон.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 19:54, ред.
Захандрил грузин в Италии. Сейчас, если доверие тренера будет, он раскрепостится и снова будет тем, кем был в Наполи в начале карьеры.
ПСЖ бы теперь толкового тренера и ЛЧ поближе станет в качестве трофея.
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:53
На пару с Сафоновым стабильные шлифмашинки, игроки на вторичные игры)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:48
Если в итальянской лиге он справлялся успешно, то французскую потянет запросто. Тем более с такими дорогостоящими партнёрами...
sv_1969
sv_1969 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:44
Хотел также про Мишеля написать!
протон
протон ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 19:43
Деньги на ветер…
Абсолютно ненужный игрок для ПСЖ! Поздравления болельщикам Наполи, сплавили распиаренный неликвид, теперь и за чемпионство можно бороться
протон
протон
вчера в 19:42
70 млн чтобы лавку усилить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:39, ред.
Теперь Хвича будет Платини. Ну а если полное ФИО произносить, то и вовсе Космос как звучно будет: Платини Марадонович.
sv_1969
sv_1969 ответ 238fj5yuzxzm (раскрыть)
вчера в 19:33
Успешный сезон был позавчера, когда он и взлетел в цене ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:28
ПСЖ усилил свой состав.
Наполи поднял деньги.
Кварацхелия теперь больше не наследник Марадоны.
зато каждый год будет чемпионом Франции и все время играть в лиге чемпионов.
112910415
112910415
вчера в 19:28
у парижских много денег, они могут себе позволить неоправданные расходы
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