Кварацхелия переходит в ПСЖ

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вчера, 18:54

Нападающий «Наполи» станет игроком ПСЖ .

По информации источника, сегодня была заключена сделка о переходе футболиста. Как сообщает RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 млн евро. Контракт с форвардом будет рассчитан на 5 лет.

В составе «Пари Сен-Жермен» выступает российский вратарь .