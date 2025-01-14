Кварацхелия переходит в ПСЖ

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия станет игроком ПСЖ.
По информации источника, сегодня была заключена сделка о переходе футболиста. Как сообщает RMC Sport, стоимость трансфера превысит 70 млн евро. Контракт с форвардом будет рассчитан на 5 лет.
В составе «Пари Сен-Жермен» выступает российский вратарь Матвей Сафонов.
ПСЖ бы теперь толкового тренера и ЛЧ поближе станет в качестве трофея.
ПСЖ бы теперь толкового тренера и ЛЧ поближе станет в качестве трофея.
Хелаифи нужен ручной коуч, - чтоб в рот смотрел, лаял по команде и поддакивал, когда шефу требуется..., а не тренер с самомнением и мозгами.
Поэтому Энрике для араба - в самый кон.
Хелаифи нужен ручной коуч, - чтоб в рот смотрел, лаял по команде и поддакивал, когда шефу требуется..., а не тренер с самомнением и мозгами.
Поэтому Энрике для араба - в самый кон.
Если уж парижане покупают, то наверное Энрике дал добро и знает, как грузина раскрыть
Если уж парижане покупают, то наверное Энрике дал добро и знает, как грузина раскрыть