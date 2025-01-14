Тяжело адаптировался к Аллегри, оказался не нужен Мотте. На рынок выходит топ-форвард

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вчера, 15:51

«Юве» готов подыскать клуб своему главному бомбардиру.

Для Душана Влаховича весь период в «Ювентусе» – нескончаемая череда испытаний. Когда только преодолеваешь одно, всплывает следующая проблема. Сербу тяжело удаётся играть в системе Тиаго Мотты – и всё громче разговоры о потенциальном уходе форварда, который стал главным бомбардиром «Юве» в эпоху без трофеев.

Длительная адаптация, хороший сезон при Аллегри

«Фиорентина» сделала из Влаховича восходящую звезду Серии А. Форвард был крайне эффективен в системе «фиалок» и в сезоне-20/21 забил 21 мяч в 37 матчах чемпионата. Серб был очень нацелен на удар и был классическим наконечником – без активных перемещений по полю, роли ложной девятки и т.п. После такой же качественной первой части сезона-21/22 на флорентийцев вышел «Ювентус». Конечно, отбить Душана у топ-клуба было невозможно.

При этом начинался союз не очень. В составе туринцев Влахович отметился лишь семью голами за 15 оставшихся матчей в чемпионате. Под руководством Аллегри Душану играть было довольно тяжело – другая схема, совсем другой функционал, который ложится на плечи нападающего.

Но со временем стороны нашли компромисс. Массимилиано переключился на расстановку с тремя центральными защитниками, Влаховича в прошлом сезоне начали выпускать в паре с Кьезой. И эта связка засверкала. К сербу наконец вернулось какое-никакое голевое чутьё. 16 мячей за 33 матча – не уровень лучших сезонов в «Фиорентине», но тоже мощно.

Радикальные перемены

Хрупкий баланс продержался недолго. Весной туринцы приступили к поиску нового тренера, который вернёт «Юве» в чемпионскую гонку. Ставка на Мотту – выбор в пользу современного системного футбола. Полная противоположность тому, что клуб представлял из себя при Аллегри. Так, Душану – да и всем в команде – заново пришлось адаптироваться. Схема с двумя центральными защитниками, игра от атаки, вертикальный футбол, завязанный на установках тренера, а не индивидуальных качествах игроков.

Сейчас статистика Влаховича – на ужасном уровне. Сербский бомбардир забил лишь семь мячей к 20-му туру – причём три из них с пенальти. Это следствие трансформаций, которые происходят в туринском клубе.

Нынешнему «Юве» серб не нужен

Слишком велика разница в профиле футболиста и требованиях, которые Мотта предъявляет к форварду. Опять же, Влахович – классический наконечник, причём качественный. Серб крайне нацелен на ворота и каждую атаку завершает ударом, независимо от того, какую опасность он в себе таит. При этом футболист показывал высокую реализацию.

И для Мотты, и для Аллегри тоже важно, чтобы «бьянконери» завершали свои атаки ударами. В то же время, для них за форвардом закреплён более широкий функционал, чем обычное завершение атак. Нападающий должен быть встроен в прессинг-структуру и грамотно считывать её. Также форварды должны активно участвовать в продвижении мяча – это значит, что страйкеру необходимо покидать острие и смещаться в глубину в поисках мяча. Тогда завершение ложится на вингеров, либо кого-то из полузащитников.

Влахович пытался адаптироваться к требованиям Массимилиано и Тиаго. И с первым даже что-то получилось. Но всё-таки это не лучший вариант союза. Поэтому тот же Мотта, по последним данным, готов отпустить Влаховича, если его получится обменять на Зиркзее – более адаптированного к требованиям тренера игрока.

Душан хорош – просто за него переплатили

За исключением текущего сезона, Душан всегда держал свою статистику на стабильном уровне (иногда случались аномальные сезоны – например, кампания-20/21). Негатив после перехода в «Ювентус» связан скорее с другим – «старая синьора» выложила за форварда 83 миллиона евро, при этом топ-уровень он показывал лишь на протяжении двух сезонов. Это изначально был футболист неподтверждённого качества – к тому же, из абсолютно другой игровой системы.

Это не остановило «бьянконери» – слишком хотели заполучить форварда. И получилась такая же ситуация, что у «Манчестер Юнайтед» и Антони. Влахович, может, и котировался на этом уровне – но только в моменте, не на дистанции. Плюс ему выписали огромную зарплату – летом отмечалось, что Душан является самым высокооплачиваемым футболистом в текущем сезоне Серии А. Это при том, что по игре это не лидер туринцев, к тому же он не участвует в гонке бомбардиров.

Такая зарплата и астрономическая компенсация – скорее просчёт руководства. Но весь негатив переходит на футболиста.

В Европе немало команд, которые ищут форварда

Видимо, этому союзу не суждено быть плодотворным – слишком велика стилистическая пропасть между футболистом и командой. В более просто устроенных коллективах Душан оказался бы эффективнее. Тому же «Вест Хэму» не помешал бы молодой форвард. Это амбициозный проект, владельцы готовы тратить деньги на усиление. Летом уже подписали Фюллькруга, ещё есть Ингз и Антонио – но никто пока не даёт необходимого качества. Лучший бомбардир «молотобойцев» в текущем чемпионате АПЛ – вингер Джеррод Боуэн.

Возможно, карьеру поможет перезапустить новый вызов – для этого подойдут МЮ или «Арсенал». «Канониры» не первый год мучаются в поисках нападающего. Прошлой зимой не удалось переманить Айвена Тоуни. Сейчас у Артеты появился Хаверц-форвард – но он, как и Жезус, не может полноценно закрыть позицию.

Что касается «красных дьяволов», они ищут, куда пристроить Джошуа Зиркзее. Форвард тяжело адаптируется в команде и не даёт ожидаемый результат. В то же время у себя его хочет видеть Мотта, тренер «Юве». Напрашивается обмен. Правда, и здесь на игрока сохранится высочайшее давление.