Изменено время начала матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

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вчера, 13:11

Российская Премьер-Лига объявила об изменении времени двух матчей 21-го тура. Такое решение принято по согласованию с основным вещателем.

Речь идёт о матчах «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Зенит», которые пройдут 16 марта. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 17:00 вместо 19:30, а игра в Москве стартует в 19:45 (изначально было в 17:00).