Изменено время начала матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

Российская Премьер-Лига объявила об изменении времени двух матчей 21-го тура. Такое решение принято по согласованию с основным вещателем.
Речь идёт о матчах «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Зенит», которые пройдут 16 марта. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 17:00 вместо 19:30, а игра в Москве стартует в 19:45 (изначально было в 17:00).
- А спортивные школы тоже работают по выходным, к вашему сведению. Даже проводят детские турниры именно в такие дни.
- Ну и детские садики тоже разные бывают...
- А спортивные школы тоже работают по выходным, к вашему сведению. Даже проводят детские турниры именно в такие дни.
- Ну и детские садики тоже разные бывают...
Речь идёт о матчах «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Зенит», которые пройдут 16 марта. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 17:00 вместо 19:30, а игра в Москве стартует в 19:45 (изначально было в 17:00).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397986/rostov-krasnodar 17.01.2025
- Ну в Москве-то понятно. В 8 вечера болельщиков придёт больше, чем в 5 дня. Спартаку в +.
- А в Ростове что, не люди живут, что ли? Матч с лидером, южное дерби, в половине восьмого вечера, всё было прекрасно... И на тебе! Игра будет в 5 дня, и пофигу Матч ТВ и ваша работа, и прочие бытовые проблемы (школа, садик и т.п)... Москва и Матч ТВ рулят... Остальные - ... (ну сами поняли)...
Речь идёт о матчах «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Зенит», которые пройдут 16 марта. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 17:00 вместо 19:30, а игра в Москве стартует в 19:45 (изначально было в 17:00).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397986/rostov-krasnodar 17.01.2025
- Ну в Москве-то понятно. В 8 вечера болельщиков придёт больше, чем в 5 дня. Спартаку в +.
- А в Ростове что, не люди живут, что ли? Матч с лидером, южное дерби, в половине восьмого вечера, всё было прекрасно... И на тебе! Игра будет в 5 дня, и пофигу Матч ТВ и ваша работа, и прочие бытовые проблемы (школа, садик и т.п)... Москва и Матч ТВ рулят... Остальные - ... (ну сами поняли)...
Даже коты болеют за Спартак!!!
Даже коты болеют за Спартак!!!
Ходит в походы с Вами?
Ходит в походы с Вами?
Всё никак не спрошу - на аве живой котяра или игрушечный?
Всё никак не спрошу - на аве живой котяра или игрушечный?
И не волнует время, когда их поимеют)...
И не волнует время, когда их поимеют)...
Опять подозрительные подвижки...
А клубы согласны?
Опять подозрительные подвижки...
А клубы согласны?