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Изменено время начала матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

вчера, 13:11

Российская Премьер-Лига объявила об изменении времени двух матчей 21-го тура. Такое решение принято по согласованию с основным вещателем.

Речь идёт о матчах «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Зенит», которые пройдут 16 марта. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 17:00 вместо 19:30, а игра в Москве стартует в 19:45 (изначально было в 17:00).

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:51
Спартаку нужно сделать трибуны красно-белыми, это для них важнее победы. К ночи народу соберётся побольше...
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:49
- Ну вы может в воскресенье и отдыхаете. Лично я работаю по сменам, и в выходные, и в праздники. Даже 31 декабря работал. И таких, как я, думаю немало...
- А спортивные школы тоже работают по выходным, к вашему сведению. Даже проводят детские турниры именно в такие дни.
- Ну и детские садики тоже разные бывают...
lotsman
lotsman ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:39
Работа, школа, садик.............. - в воскресенье?!!)
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:38
)) Не все, я надеюсь. Этот, на аве, явно за Зенит болеет. )) Барсик болеет за Спартак потому что Костя подкармливает его свежей рыбой, а Костя Спартаковец.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:35
Изменено время начала матча РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом»

Речь идёт о матчах «Ростов» – «Краснодар» и «Спартак» – «Зенит», которые пройдут 16 марта. Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 17:00 вместо 19:30, а игра в Москве стартует в 19:45 (изначально было в 17:00).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1397986/rostov-krasnodar 17.01.2025

- Ну в Москве-то понятно. В 8 вечера болельщиков придёт больше, чем в 5 дня. Спартаку в +.
- А в Ростове что, не люди живут, что ли? Матч с лидером, южное дерби, в половине восьмого вечера, всё было прекрасно... И на тебе! Игра будет в 5 дня, и пофигу Матч ТВ и ваша работа, и прочие бытовые проблемы (школа, садик и т.п)... Москва и Матч ТВ рулят... Остальные - ... (ну сами поняли)...
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:28
Спасибо за ответ!
Даже коты болеют за Спартак!!!
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:22
Наш Барсик точно такой же, такая же порода, только рыжий. Фуражку на него не надеть, а тем более тельник, руки расцарапает и палец откусит. Любит только мясо и рыбу. Особенно рыбу. Считает себя хозяином на судне. Уважает только палубного, тот любит рыбачить и подкармливает его. Поэтому, как и палубный, болеет за Спартак, паразит.)
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:41
Морда аристократа, крыс поди не ловит?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:38
Зачётный кот.
Ходит в походы с Вами?
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:26
Со старта матча)...да да ..особенно от Оренбурга))...смешная шутка...
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:25
Ну конечно живой.)) Разве по наглой морде не видно?)
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:24
Ну если по вашему букмекерская контора Winline, по просьбе которой поменяли время матчей и которая является генеральным партнёром РПЛ, это админресурс, то видимо это так.
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:12
Привет морскому волчаре!
Всё никак не спрошу - на аве живой котяра или игрушечный?
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:06
Старт будет 1 марта, в Питере, в матче с ЦСКА. А со Спартаком, 16 марта, будет уже третья игра. К этому времени Спартак уже получит от Оренбурга и от Рубина.))
nubom
nubom
вчера в 14:06
В девятнадцать сорок пять - Зенит ягодка опять!
Futurista
Futurista
вчера в 13:40
16-го марта Зенит влетит со старта
И не волнует время, когда их поимеют)...
8qgdcbv2tjhj
8qgdcbv2tjhj
вчера в 13:40
И кто же наш основной вещатель то?! А футбол для болельщиков или вещателей? Что-то многовато стало неуважения к людям!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:37
Хм! 16-го марта вечером в Москве в 20 00 намного может быть холоднее чем в 17 00! Зачем с Ростовом поменяли где вечером норм будет!Дятлы одно слово))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:28
Мну уже начинает нервничать))
Опять подозрительные подвижки...
А клубы согласны?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:15
Ну все понятно тут... Зенит подключил админресурс)))))))
Вещий
Вещий
вчера в 13:15
О как... не могут поделить время вещания ... а на остальное все положить "медный таз" ... наверняка болельщики уже за ранее что то планировали.
Гость
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