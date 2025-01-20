«МАТЧ ТВ» покажет все матчи Зимнего кубка РПЛ

Все матчи третьего Зимнего кубка РПЛ будут транслироваться в прямом эфире на каналах «МАТЧ ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Перед каждой игрой зрителей ждут предматчевые студии. Также все матчи можно будет посмотреть в приложении WInline.
Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.
Расписание трансляций матчей (время московское):
- 30.01, 19:30: «Спартак» — «Краснодар» (Группа 1)
- 31.01, 19:30: ЦСКА — «Ростов» (Группа 2)
- 04.02, 15:00: «Краснодар» — «Динамо» (Группа 1)
- 04.02, 19:30: «Зенит» — ЦСКА (Группа 2)
- 07.02, 15:00: «Ростов» — «Зенит» (Группа 2)
- 07.02, 19:30: «Динамо» — «Спартак» (Группа 1)
- 10.02, 15:00: Матч за 5-е место
- 10.02, 19:30: Матч за 3-е место
- 11.02, 19:30: Финал