«МАТЧ ТВ» покажет все матчи Зимнего кубка РПЛ

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вчера, 11:38

Все матчи третьего Зимнего кубка РПЛ будут транслироваться в прямом эфире на каналах «МАТЧ ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Перед каждой игрой зрителей ждут предматчевые студии. Также все матчи можно будет посмотреть в приложении WInline.

Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

Расписание трансляций матчей (время московское):