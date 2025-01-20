Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбол и ТВ

«МАТЧ ТВ» покажет все матчи Зимнего кубка РПЛ

вчера, 11:38

Все матчи третьего Зимнего кубка РПЛ будут транслироваться в прямом эфире на каналах «МАТЧ ТВ» и «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Перед каждой игрой зрителей ждут предматчевые студии. Также все матчи можно будет посмотреть в приложении WInline.

Напомним, Зимний кубок РПЛ пройдёт с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби.

Расписание трансляций матчей (время московское):

  • 30.01, 19:30: «Спартак» — «Краснодар» (Группа 1)
  • 31.01, 19:30: ЦСКА — «Ростов» (Группа 2)
  • 04.02, 15:00: «Краснодар» — «Динамо» (Группа 1)
  • 04.02, 19:30: «Зенит» — ЦСКА (Группа 2)
  • 07.02, 15:00: «Ростов» — «Зенит» (Группа 2)
  • 07.02, 19:30: «Динамо» — «Спартак» (Группа 1)
  • 10.02, 15:00: Матч за 5-е место
  • 10.02, 19:30: Матч за 3-е место
  • 11.02, 19:30: Финал
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: matchtv.ru
Руни станет футбольным телеэкспертом
18 января
Глава ФНЛ о показе Первой лиги в Китае: «Пока цифры не очень большие»
08 января
Официально«Матч ТВ» покажет все поединки чемпионата мира-2026
31 декабря 2024
ОфициальноOkko покажет фильм о Черенкове
27 декабря 2024
Трушечкин стал лауреатом премии имени Юрия Розанова
07 декабря 2024
От Роналдиньо до Бэйла. Игроки, для которых футбол – это просто работа
03 декабря 2024Евгений Петров в блоге Bla Bla BlaКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman ответ 2ysfyjv9d3sa (раскрыть)
вчера в 15:19
РОССИЙСКИЙ канал будет показывать турнир РОССИЙСКИХ клубов, на радость их болельщиков. Если для кого то это херня, то интернет вам в руки. Или езжайте в ту страну, где показывают нормальный, по вашим меркам, футбол и наслаждайтесь. А болельщики своих, российских клубов, будут болеть за игру своих клубов. Было время, когда по профилю работы, мне часто удавалось посмотреть матчи европейских клубов и на Камп Ноу, и на Эштадиу, и на Бернабеу....... Красивая игра, не спорю, но если не болеть за какую, то из играющих, команду, абсолютно безразличная. Посмотрел и забыл.
c84jrnm4p9tu
c84jrnm4p9tu
вчера в 12:59
Новость приятная, будет какой-то выбор для просмотра
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:48
Даже матч за 5-ое место будет!) красота!!))
2ysfyjv9d3sa
2ysfyjv9d3sa
вчера в 11:59
Всякую херню вместо нормального футбола крутить это любимая фишка мутьТВ-шного сброда
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:57
Ну хоть что-то приятное от Матч ТВ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 