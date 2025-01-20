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«Челси» подпишет защитника «Страсбура»

вчера, 16:31

«Челси» подпишет защитника «Страсбура» Мамаду Сарра за сумму около 20 миллионов евро вместе с бонусами. Игрок заключит долгосрочный контракт с «синими», а оставшуюся часть сезона проведёт на правах аренды в своём текущем клубе. «Челси» и «Страсбур» принадлежат консорциуму BlueCo.

Напомним, Сарр перешёл в клуб из Страсбура из «Лиона» в августе 2024 года. В текущем сезоне 19-летний центральный защитник сыграл 12 матчей в Лиге 1 (ассист и 2 жёлтых карточки) и один матч в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает француза сенегальского происхождения в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
t2je8tut6345
t2je8tut6345
вчера в 19:59
Тектонический сдвиг деняк
протон
протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:50
С одного кармана в другой переложат деньги
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:15
Ну это сделка на будущее! Что выйдет из этого никто не знает
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:11
В последнее время Челси испытывает трудности в достижении результатов... Скорее всего проблема расположена в психологической плоскости. Одними кадровыми перестановками эту проблему не решить. Мне кажется, команду сглазил своими разговорами её тренер. Слишком много он стал болтать...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:51
Сами себе продают
Гость
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