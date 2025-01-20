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вчера, 16:31

«Челси» подпишет защитника «Страсбура» за сумму около 20 миллионов евро вместе с бонусами. Игрок заключит долгосрочный контракт с «синими», а оставшуюся часть сезона проведёт на правах аренды в своём текущем клубе. «Челси» и «Страсбур» принадлежат консорциуму BlueCo.

Напомним, Сарр перешёл в клуб из Страсбура из «Лиона» в августе 2024 года. В текущем сезоне 19-летний центральный защитник сыграл 12 матчей в Лиге 1 (ассист и 2 жёлтых карточки) и один матч в Кубке Франции. Портал Transfermarkt оценивает француза сенегальского происхождения в 8 миллионов евро.