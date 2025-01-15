Руслан Литвинов: «Счастлив, что Виллиан Жозе играл за „Спартак“»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил игру нападающего Виллиана Жозе за «красно-белых». Вчера, 14 января, бразилец покинул московский клуб.
Нормально оцениваю период Жозе в «Спартаке». Виллиан — поигравший, опытный футболист. Я счастлив, что он был у нас в команде.
не играет за "Спартак" уже.)
не играет за "Спартак" уже.)
Что такое счастье?
- Иметь красивую жену!
А что такое несчастье?
- Иметь такое счастье!)
Что такое счастье?
- Иметь красивую жену!
А что такое несчастье?
- Иметь такое счастье!)