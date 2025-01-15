Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Руслан Литвинов: «Счастлив, что Виллиан Жозе играл за „Спартак“»

вчера, 13:11

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил игру нападающего Виллиана Жозе за «красно-белых». Вчера, 14 января, бразилец покинул московский клуб.

Нормально оцениваю период Жозе в «Спартаке». Виллиан — поигравший, опытный футболист. Я счастлив, что он был у нас в команде.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лещук о замедлении YouTube: «Зато есть Rutube и „ВК Видео“»
Вчера, 12:37
«Урал» готов предоставить Бикфалви любую должность в клубе
Вчера, 11:13
Черчесов о лимите на легионеров: «Должно быть 8, максимум 9 в заявке»
14 января
Мостовой назвал имена лучших российских игроков в Европе
12 января
Нагорных о трансферах «Локомотива»: «Точечное усиление возможно»
12 января
Галактионов о зимних трансферах: «Мы ограничены в ресурсах»
12 января
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:31
Интересно чем обусловлено это счастье, что за проблемами с Жозе не избавились от Литвы? Ничего, и до тебя дойдёт черёд
112910415
112910415
вчера в 16:57
теперь, получается, несчастен ...
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:27
А вот многие счастливы от того, что Жозе
не играет за "Спартак" уже.)
lotsman
lotsman
вчера в 13:57
Ну сказал, как сказал, не все же мастера ораторствовать. Возможно он хотел сказать, что много полезного для себя приобрёл, в игровом плане, играя рядом с Виллианом Жозе.)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:23
Перспективная на посты веточка!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:23
А если думается не об игре, а о счастИИ?))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:21
В унисон думаем и об одном и том же...)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:21
Вон оно какое понятие счастья. Литвинов видит его именно таким - сам сказал. Зачем вообще Руслан озвучил свою позицию? Лучше бы думал о том, как доставить удовольствие нам, болельщикам своей игрой. Когда у него получится, это и будет счастье...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:20
Подозрительное какое то счастье!

Что такое счастье?
- Иметь красивую жену!
А что такое несчастье?
- Иметь такое счастье!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:18
Порой высказывание игроков клуба вызывают мягко говоря недоумение - странные всё таки у тебя , Руслан критерии счастья...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:15
И много счастья принесло его прибывание?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 