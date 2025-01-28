«Барселоне» были предложены услуги вингера «Манчестер Сити»

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сегодня, 12:14

Представители нападающего «Манчестер Сити» предложили услуги своего клиента «Барселоне», так как в Манчестере футболист стал получать меньше игровой практики. Речь идёт об аренде до конца сезона. Отмечается, что способность Доку обыгрывать оппонентов усилит левый фланг атаки «Барселоны». Однако данная сделка станет возможной, только если каталонцы смогут уменьшить свою зарплатную ведомость.

Напомним, Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний левый вингер провёл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца ганского происхождения в 60 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги.