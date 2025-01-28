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«Барселоне» были предложены услуги вингера «Манчестер Сити»

сегодня, 12:14

Представители нападающего «Манчестер Сити» Жереми Доку предложили услуги своего клиента «Барселоне», так как в Манчестере футболист стал получать меньше игровой практики. Речь идёт об аренде до конца сезона. Отмечается, что способность Доку обыгрывать оппонентов усилит левый фланг атаки «Барселоны». Однако данная сделка станет возможной, только если каталонцы смогут уменьшить свою зарплатную ведомость.

Напомним, Доку перешёл в «Манчестер Сити» из «Ренна» в августе 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 22-летний левый вингер провёл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца ганского происхождения в 60 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал одного из лучших бомбардиров Бундеслиги.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:42
У Барселоны вдруг деньги появились?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:00
Тут Тебес хочет аннулировать регистрацию Ольмо.. Дрку конечно хороший вариант. Но Барса в предсмертном состоянии из за долгов. Пожалуйста, никаких игроков с большими контрактами. Хотя понятно почему Лапорта хочет таких сделок. Это требование спонсоров.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:15, ред.
С чего вдруг его отпускать горожанам? Что-то не верится.
Если он на травме, то о какой игровой практике говорить вообще?
Гость
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