«Спартак» предложил 16 млн евро за форварда сборной Тринидада и Тобаго

Московский «Спартак» предлагает € 16 млн греческому АЕКу за нападающего и национальной команды Тринидада и Тобаго Леви Гарсию.
Российский клуб опережает французские и английские клубы в гонке за подписание контракта с 27-летним нападающим.
Отмечается, что «красно-белые» предложили футболисту контракт стоимостью 2,5 миллиона евро за сезон.
У нас что своих проблем нет?
Посмотрите вокруг. Сейчас до этого?
Если говорить о футбольных чисто причинах, то клуб без еврокубков. Неужели с местными нельзя играть местными?
Огромная сумма. А потом они берут и тупо из отпусков не возвращаются. И деньги в трубу.
У нас что своих проблем нет?
Посмотрите вокруг. Сейчас до этого?
Если говорить о футбольных чисто причинах, то клуб без еврокубков. Неужели с местными нельзя играть местными?
Огромная сумма. А потом они берут и тупо из отпусков не возвращаются. И деньги в трубу.
Там где берут эти деньги они есть и рано или поздно они будут "потрачены" и не факт, что на благие дела, могут быть просто проиграны в казино, спущены на баб,
самолет, самокат и т.д. Так пусть может повеселят эти деньги миллионы россиян, чем стаю товарищей...))
Там где берут эти деньги они есть и рано или поздно они будут "потрачены" и не факт, что на благие дела, могут быть просто проиграны в казино, спущены на баб,
самолет, самокат и т.д. Так пусть может повеселят эти деньги миллионы россиян, чем стаю товарищей...))