«Спартак» предложил 16 млн евро за форварда сборной Тринидада и Тобаго

1738481177

вчера, 10:26

Московский «Спартак» предлагает € 16 млн греческому АЕКу за нападающего и национальной команды Тринидада и Тобаго .

Российский клуб опережает французские и английские клубы в гонке за подписание контракта с 27-летним нападающим.

Отмечается, что «красно-белые» предложили футболисту контракт стоимостью 2,5 миллиона евро за сезон.