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«Спартак» предложил 16 млн евро за форварда сборной Тринидада и Тобаго

вчера, 10:26

Московский «Спартак» предлагает € 16 млн греческому АЕКу за нападающего и национальной команды Тринидада и Тобаго Леви Гарсию.

Российский клуб опережает французские и английские клубы в гонке за подписание контракта с 27-летним нападающим.

Отмечается, что «красно-белые» предложили футболисту контракт стоимостью 2,5 миллиона евро за сезон.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:27
У Спартака всё это есть.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:13
Хорошо, я не прошу раздать народу деньги или строить больницы. Не говорю про то что у нас в регионе физ раствор нельзя сейчас купить в аптеках, всё ушло на нужды.
Но можно же потратить на академию футбола? Вырастить новых Дзюб, Титовых, Тихоновых. Нанять им лучших тренеров, аналитиков, улучшить поля, построить новую базу. Сумма огромная прям. Давно пора нанять лучше тренеров из лучших академий мира - Бенфики, Аякса и перенять их опыт. Думаю 16 лямов может хватить на зарплату тренерского штаба
valt134
valt134
вчера в 14:47
РПЛ не в ТОП-5. Мы не имеем доступа в Еврокубки. Ну как тогда мы можем обгонять Французские и Английские клубы в споре за этого футболиста???
adekvat
adekvat ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 13:40
Неуловимый Гарсия, а почему неуловимый, а по тому что он а х.. никому не нужен.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:36
Философский вопрос...)
Там где берут эти деньги они есть и рано или поздно они будут "потрачены" и не факт, что на благие дела, могут быть просто проиграны в казино, спущены на баб,
самолет, самокат и т.д. Так пусть может повеселят эти деньги миллионы россиян, чем стаю товарищей...))
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 13:26
Для чего и зачем? На законодательном уровне нужно запретить все эти траты на покупки игроков.
Развивайте собственные академии, воспитывайте молодёжь, играйте своими игроками. Вот это будет честная конкуренция и польза всему спорту!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:48
Что это ещё за один Шамар? Он точно стоит этих денег вообще?
magnum3000
magnum3000
вчера в 12:43
А была ли гонка за этого Тринидадца с Табаком?
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:43
Пишут что сделка по данному нигераклу почти закрыта. Это значит Илич пусть дальше в больнице мух ловит.Вот только с лимитом что? бабич уйдет все же?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:12
Зачем выкидывать такие огромные деньги на футболистов в России?
У нас что своих проблем нет?
Посмотрите вокруг. Сейчас до этого?
Если говорить о футбольных чисто причинах, то клуб без еврокубков. Неужели с местными нельзя играть местными?

Огромная сумма. А потом они берут и тупо из отпусков не возвращаются. И деньги в трубу.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
Ну и заодно, надо и РФС под суетится , и пока переговоры ведутся предложить сборной Тринидада и Тобаго провести товарищеский матч - совсем " мышей не ловят"...)
ABir
ABir
вчера в 11:56
Значит он того стоит, зачем платить больше.
sudu497ah666
sudu497ah666
вчера в 11:40
Нефтяных денег народа опять не жалко на всякий ширпотреб.
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:33, ред.
Да нееее! Просто хотят испортить юбилей))
Вещий
Вещий
вчера в 11:27
Не ужели наши возвращаются в евро кубки!? Что то подозрительно активно закупаются топы рпл.
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:19
Леви за Тринидад, а Гарсия за Тобаго!)
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:49
Это получается человек за две сборные играет))...надо брать)...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:38
Тринидада и Тобаго это серьезный уровень))
lotsman
lotsman
вчера в 10:38, ред.
Правильно, зачем им Илич, этот больше на Промеса похож. К тому же дешевле.)
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