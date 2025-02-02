Переход Илича в «Спартак» может не состояться

Переход в «Спартак» сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича может не состояться.
Итальянская сторона согласна с потенциальной продажей игрока, однако в российском клубе сомневаются в целесообразности трансфера.
Первая причина – высокая стоимость, а вторая – травматичность сербского футболиста.
При этом в трансфере 23-летнего Илича лично заинтересованы главный тренер «Спартака» Деян Станкович и его помощник Ненад Сакич, с которым Илич пересекался в молодёжной сборной Сербии.
Решение ожидается в ближайшее время.