Переход Илича в «Спартак» может не состояться

1738479278

вчера, 09:54

Переход в «Спартак» сербского полузащитника «Торино» может не состояться.

Итальянская сторона согласна с потенциальной продажей игрока, однако в российском клубе сомневаются в целесообразности трансфера.

Первая причина – высокая стоимость, а вторая – травматичность сербского футболиста.

При этом в трансфере 23-летнего Илича лично заинтересованы главный тренер «Спартака» и его помощник , с которым Илич пересекался в молодёжной сборной Сербии.

Решение ожидается в ближайшее время.