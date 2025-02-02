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Переход Илича в «Спартак» может не состояться

вчера, 09:54

Переход в «Спартак» сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича может не состояться.

Итальянская сторона согласна с потенциальной продажей игрока, однако в российском клубе сомневаются в целесообразности трансфера.

Первая причина – высокая стоимость, а вторая – травматичность сербского футболиста.

При этом в трансфере 23-летнего Илича лично заинтересованы главный тренер «Спартака» Деян Станкович и его помощник Ненад Сакич, с которым Илич пересекался в молодёжной сборной Сербии.

Решение ожидается в ближайшее время.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:36
Да , Бабича надо удержать обязательно !
Сп62
Сп62 ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 17:35
Квинси и без Домоклова меча играл бы на совесть.
матос
матос
вчера в 14:08
Очень надеюсь что бы эта сделка сорвалась. Нафиг этих хрусталей за огромное бабло. Купите епрст Глебова и дешевле и россиянин и к РПЛ адаптация ему не требуется.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:47
Ура! Две хороших новости в одной, во первых и в самых главных что руководители сомневаются, и правильно делают, нам кореша Станковича не нужны, особенно за такие деньги. Есть надежда что это грамотный спортивный директор сеет праведное сомнение среди управленцев из Лукойла. Во вторых конечно радостно что не будет этого лазаретчика за эти бешеные деньги в команде, 90% что он пользы не принесёт, а ради 10-процентной вероятности рисковать такими деньгами не разумно. Чувствуется зарождается здравомыслие в руководстве команды всё таки. Это радует, хотя конечно как всегда зная Лукойл может быть преждевременно. Ну хотя бы дарит надежду на хорошие времена для клуба.
magnum3000
magnum3000
вчера в 12:33
Скорее Промеса возьмут. Он будет рад и за чисто символическую зарплату играть, пока над ним Домоклов меч голландской прокуратуры нависает :)))
lotsman
lotsman ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 11:44
Амплуа то разные, но деньги одни. Денег, сэкономленных на Иличе хватит и на Квинси и на его близнеца с островов.)
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:44
У меня большие сомнения, потому что все перечисленные достоинства не подкрепляются статистическими показателями. За такие деньги я бы предпочёл не рисковать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 11:40, ред.
Промес и Илич это разные амплуа...не надо путать.
А что Илича не берут и правильно делают...
shlomo
shlomo
вчера в 11:33
Ну даже и не знаю ... У Илича есть минус, травмы, но эти травмы не хронические, даже не серьезные, так скажем, игровые, но по игровым качествам, в РПЛ нет не одного игрока, который рядом с ним, пас, длинный пас, удар, с обоих ног при чем, стандарты, в оборонительной игре, цифры не фантастика конечно, для серии А, но для РПЛ топовые, если за него реально заплатить 16 млн, ставьте памятник Кахигао, для 23 летнего парня, который сотни матчей провел в топ чемпионате, такой ценник просто чудо.... чисто мое мнение.
Константин Белых
Константин Белых ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 10:46
Не нужен он. До лета есть Мартинс Зоба и Пруцев с Барко в центре. Одного Солари пока достаточно для встряски. А инвалида да 2 миллиарда брать это верх идиотизма. Летом спокойно опорника взять без спешки и сучьих капризов как у Илича. Я бы больше хотел чтоб Бабича не отпустили.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:43
Вот это хорошая новость .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 10:42
А Академию , действительно , надо закрывать , за ненадобностью .
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:36
) Не знаю, завтра увижу, но судя по телефонному разговору с его другом, восторга не ощущается.)
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:21, ред.
Уверен, Ваш кот в восторге)...отличная история)...👍...
lotsman
lotsman
вчера в 10:13
Мнение Спартака по поводу Илича изменилось после того как Промес, играя в Дубае за Юнайтед, забил гол, послал воздушный поцелуй и показал ромбик спортивному директору Спартака Франсису Кахигао и генеральному директору московского клуба Олегу Малышеву, которые находились на трибунах, наблюдая за игрой. Правда гол был единственным и в конце игры, но воздушный поцелуй и ромбик впечатлил руководителей Спартака.)
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:00
Надо закрывать целую спартаковскую академию, дабы не тратить деньги на её развитие и структуру, не тратить на зарплаты персонала и прочие расходы связанные с функционированием. Тогда цена Илича не покажется высокой, и вообще кого то по дороже можно будет прикупить. (шутка)
112910415
112910415
вчера в 09:59
это как раз не беда
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