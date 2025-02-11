ПСЖ крупно обыграл «Брест» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

«Брест» потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (0:3).
Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, с пенальти отличился полузащитник ПСЖ Витинья. На 45-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте Дембеле оформил дубль.
Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Париже.
В любом случае пара получится что надо!))
В любом случае пара получится что надо!))
Невероятное преображение футболиста. Я читал, что его Энрике усадил на скамейку из за халатного отношения к делу, видимо такой урок пошел ему на пользу
Невероятное преображение футболиста. Я читал, что его Энрике усадил на скамейку из за халатного отношения к делу, видимо такой урок пошел ему на пользу
как и победитель пары Монако-Бенфика
как и победитель пары Монако-Бенфика
Потом париж на Ливер/Барсу выходит? Или путаю? Если так, то это будет здорово))
Потом париж на Ливер/Барсу выходит? Или путаю? Если так, то это будет здорово))