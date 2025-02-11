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ПСЖ крупно обыграл «Брест» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

сегодня, 22:43
БрестЛоготип футбольный клуб Брест0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Брест» потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (0:3).

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, с пенальти отличился полузащитник ПСЖ Витинья. На 45-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте Дембеле оформил дубль.

Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Париже.

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Все комментарии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 23:44
Дембеле круче черепахи однако…
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 23:32
Класс атаки сказался, но при этом в центре поля проходной двор, а оборона сама привозит.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:15
Ух ты, как Дембеле разошелся...
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 22:55, ред.
Ну я так и понял)
В любом случае пара получится что надо!))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 22:52
Дембеле просто разрывает всех в последних играх)
Невероятное преображение футболиста. Я читал, что его Энрике усадил на скамейку из за халатного отношения к делу, видимо такой урок пошел ему на пользу
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:51
будет жеребьевка, или Ливерпуль, или Барса.
как и победитель пары Монако-Бенфика
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:49
Грозного Хвичу брали только для местного использования?)) Лорьяны громить?)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:45
Самая неинтересная пара, об этом я говорил сразу после жеребьевки!
Потом париж на Ливер/Барсу выходит? Или путаю? Если так, то это будет здорово))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:44
Сафонооооов!!!! Хорош чертяга))
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