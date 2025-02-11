ПСЖ крупно обыграл «Брест» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

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сегодня, 22:43

«Брест» потерпел поражение от «Пари Сен-Жермен» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (0:3).

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, с пенальти отличился полузащитник ПСЖ Витинья. На 45-й минуте Усман Дембеле удвоил преимущество гостей. На 66-й минуте Дембеле оформил дубль.

Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Париже.