Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Спортингом»

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сегодня, 00:59

«Спортинг» разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (0:3).

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте, отличился форвард «Боруссии» Сехру Гирасси. На 68-й минуте Паскаль Гросс удвоил преимущество гостей. На 82-й Карим Адейеми установил окончательный счёт в матче.

Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Дортмунде.