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Дортмундская «Боруссия» одержала разгромную победу над «Спортингом»

сегодня, 00:59
СпортингЛоготип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)0 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Спортинг» разгромно проиграл дортмундской «Боруссии» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (0:3).

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте, отличился форвард «Боруссии» Сехру Гирасси. На 68-й минуте Паскаль Гросс удвоил преимущество гостей. На 82-й Карим Адейеми установил окончательный счёт в матче.

Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Дортмунде.

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10 февраля
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 02:42
прямо чудеса в нынешних реалиях !
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:43
Я так и понял)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:41
Да конечно....
Это я так ради шутки) шансы конечно есть у всех, но явно бд не готов щас. Есть команды намного посерьёзнее щас))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:39
Дальнейший расклад не знаю, но думаю до финала не дойдут. Терзич несколько лет выстраивал Дортмунд, пока что-то стало получаться, а тут, команда- сырая, после турка убитая.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:37
Безусловно молодцы. На кого там они дальше выходят? Может опять до финала доковыляют?)))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:36
Всё верно, конечно, посмотрим... Но такая победа в гостях, над крепким Спортингом- уже впечатляет. Но конечно- надо время.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:35
Ну пока пошла, посмотрим на дистанции....
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:34
Ничего удивительного- пришел Мудрый Магат- пошла игра...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:16
А вот Боруссия лично меня удивила, но не своей победой, а разгромным счётом. И это не смотря на проблемы, которые в последнее время свалились на немецкую команду.. Забить Спортингу три мяча в гостях это просто подвиг. Где-то икнул Аморим...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:02
Неожиданный счёт! Молодцы шмели))
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