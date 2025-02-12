«Реал» одержал волевую победу над «Ман Сити» в первом матче Лиги чемпионов

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сегодня, 00:56

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:3).

На 19-й минуте маникуанцы повели усилиями Эрлинга Холанда. На 60-й мадридцы отыгрались — гол забил Килиан Мбаппе. На 80-й Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. На 86-й минуте Браим Диас восстановил равенство, а Джуд Беллингем на 90+2-й вывел гостей вперёд.

Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Мадриде.