«Реал» одержал волевую победу над «Ман Сити» в первом матче Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:3).
На 19-й минуте маникуанцы повели усилиями Эрлинга Холанда. На 60-й мадридцы отыгрались — гол забил Килиан Мбаппе. На 80-й Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. На 86-й минуте Браим Диас восстановил равенство, а Джуд Беллингем на 90+2-й вывел гостей вперёд.
Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Мадриде.
Но ничего, Реал прорвался и довел матч до логического завершения.
С победой Реал! Игра была напряжённой, нервной. Но при всех потерях в составе, Реал выстоял и все сделал правильно! Ура!
Не удивлюсь, если когда-нибуудь увижу уже Вини в защите. С кем уже Реал только не играл в защите.
P.s.: Манчестер красный!!! А сегодня оранжевый !!!)))))))))))
Но ничего, Реал прорвался и довел матч до логического завершения.
С победой Реал! Игра была напряжённой, нервной. Но при всех потерях в составе, Реал выстоял и все сделал правильно! Ура!
Не удивлюсь, если когда-нибуудь увижу уже Вини в защите. С кем уже Реал только не играл в защите.
P.s.: Манчестер красный!!! А сегодня оранжевый !!!)))))))))))
Если же в целом, то очень классный, позитивный матч мы посмотрели, где породистость исполнителей и качество работы с мячиком - нам (зрителям) в награду.
У Реала все, кроме Менди отыграли хорошо, ну а Мбаппе и Вини - лучше остальных.
У МС Холланду и Гвардиолу не было равных...
Если же в целом, то очень классный, позитивный матч мы посмотрели, где породистость исполнителей и качество работы с мячиком - нам (зрителям) в награду.
У Реала все, кроме Менди отыграли хорошо, ну а Мбаппе и Вини - лучше остальных.
У МС Холланду и Гвардиолу не было равных...