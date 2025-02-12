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«Реал» одержал волевую победу над «Ман Сити» в первом матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:56
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Манчестер Сити» уступил «Реалу» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:3).

На 19-й минуте маникуанцы повели усилиями Эрлинга Холанда. На 60-й мадридцы отыгрались — гол забил Килиан Мбаппе. На 80-й Холанд оформил дубль, реализовав пенальти. На 86-й минуте Браим Диас восстановил равенство, а Джуд Беллингем на 90+2-й вывел гостей вперёд.

Ответный поединок пройдёт 19 февраля в Мадриде.

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Все комментарии
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 03:00, ред.
Если вы считаете Гвардиолу никакущим , давайте в Челси готовы принять !!! Сразу чемпионами станем !!! Уверен. Мы с радостью примем. И будем очень рады. Счастья желаю , счастья ! Тем не менеее , я еще раз хочу сказать. Очень шума слышу . Я прошу внимания . Он тоже долго искал я тоже долго искал тренера. Гвардиолу будем рады. Счастья жалею счастья !
Макондо
Макондо ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 02:55
Нет
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 02:48, ред.
    Макондо
    Макондо
    сегодня в 02:48
    Это сити еще отскочил, можно сказать. Пеналь левый. Если и было нарушение, то за пределами штрафной.
    И это при ТАКИХ кадровых проблемах!!! Реал - супер-клуб.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 02:45
    Реал с победой! МС ну разве можно так ошибаться (терять концентрацию) на последних секундах . Ну , что ж ждём вторую стыковую игру.
    112910415
    112910415
    сегодня в 02:40
    бледная тень, серая мышь ...
    МС
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 02:34
    И кто сейчас справится лучше? Или может лучше как Мю менять тренеров каждый сезон, выкладывая бабло каждому на новый состав?? Если уж Пеп не справится с этой ситуацией, то и никакой условный Аморим точно не вывезет. А тут очевидно же, что сезон доигрывают. Посмотрим на горожан в следующем сезоне....уверен там будет все иначе
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 02:25
    Спасибо за всё проведённое на сайте время, всего доброго Вам, как можно более крепкого здоровья, и как можно больше удовольствия от футбола.
    Bobon
    Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:25
    Тренера искать нужно было еще пару месяцев назад. Но этого никто не делал, веря в гений Гвардиолы. Сейчас команде нужен тренер-мотиватор. Гвардиола им не был никогда. Состав и сейчас неплохой. А потом, оставлять или нет - решать не нам. Владельцам клуба виднее.Но, когда тренер царапает себя, психует, огрызается с фанатами других команд из-за возможного увольнения вместо того, чтобы искать решение проблем, ясно только одно. Что тренер команду не контролирует. И не имеет ни малейшего понятия что делать в такой ситуации. Он полностью верит в свои идеи, которые перестали работать всего лишь из-за отсутствия одного игрока.
    Capral
    Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
    сегодня в 02:06
    Меня здесь больше нет. Все вопросы решайте сами. Тебе здоровья. Доброй ночи.)))
    ABir
    ABir
    сегодня в 02:05
    Ставки Карло Анчелотти на посту главного рулевого Мадрида снова пошли вверх.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
    сегодня в 02:03
    А сколько вре... Эх, ёпта ! ))
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:03
    Не знаю- уйдет он или нет, но я уже ушел.))) Я обещал еще три года назад, что когда мне стукнет 70, я уйду. Скоро Юбилей, но я решил не ждать и уйти раньше. Писать стало трудно, старость сказывается, поэтому не вижу смысла задерживаться.
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    сегодня в 02:00
    А сейчас всем спать! Немедленно!!!
    Глеб Жеглов.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Ну раз вопрос сложный и нет кандидатуры, оставляем Гвардиолу ? Или как ?

    Ты ж у себя дома не начнёшь менять хреновый замок в квартире, не купив новый ?!
    Dauletbek
    Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:00
    Уход имеется в виду не сейчас, а по окончании сезона. Лично я это имел в виду
    Bobon
    Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 01:57, ред.
    Так в отдельно взятой игре может случиться что угодно. И обыграть Реал они могут. Но сама игра Сити на протяжении всего сезона - тихий ужас. Ошибка на ошибке. Ну не могут вме игроки одновременно разучиться играть. Кто возьмет - вопрос сложный. Но, похоже, что смена тренера - единственный шанс расшевелить команду. Може т как сработать, так и нет. Врядли Гвардиола сейчас способен что-то изменить. Ему нужно самому измениться. Способен ли он на это - врядли. Он не гибкий тренер. У него тактика одна на протяжении всей карьеры. Вне зависимости от игроков и чемпионатов.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:56
    Давай гипотетически. Завтра Пеп возьмёт свои яйца в руки и уйдёт. Кто способен рулить МС в Мадриде и на остаток сезона в АПЛ ?
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:56
    Расскажите, пожалуйста, кем и как изучены его методы?
    Он рекордсмен в АПЛ по многим показателям, в том числе и победами подряд.
    В этом сезоне он сам себе проиграл. Никто его не изучил.
    Прелесть в том, что у каждого свой стиль!
    Гвардиола этим прекрасен, что его клубы играют в азартный, открытый и красивый футбол.

    Видно же, что команда в целом никакущая!
    Если его изучали 7 лет, то это наоборот говорит о его силе!)
    Incredulous
    Incredulous ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    Барса не имеет защиты?))) Так себе отговорка.
    Барса имеет защиту, пусть не идеальную, но довольно сносную. Я бы посмотрел как играла бы Барса в атаке, если бы у неё травмировались пять защитников, а в играх с топ-клубами в защите стояли два полузащитника и вчерашний игрок дубля. Так что не нужно сравнивать, как говориться, кое-что с пальцем.
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 01:50
    Пусть зовут Моуринью. Он вообще с ними будет в лиге конференций играть))
    Гвардиола выдал эту команду. Надо новое строить!
    В первый сезон вроде он занял 4-ое место? Так и в этом будет 4-ое.
    А со следующего сезона нужно обновить половину состава!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 01:49
    С этим никто не спорит. Я ж тебя спросил о том, кто сейчас посреди сезона придёт и выведет МС в 4-ку АПЛ, а заодно подготовит ментально и физически к ответке в Мадриде ? Есть такой коуч в Природе щас, кроме Гвардиолы ?

    И да. С чего тут все решили, что МС в Мадриде ни на что не способен ? Это ЛЧ - здесь всё возможно..., даже невозможное.
    Capral
    Capral ответ Bobon (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Я только вчера писал, что Гвард- безыдейный тренер. Везде повторялся- в Баварии лепил вторую Барселону, в Сити работает без новизны, все его ходы давно изучены. Он сейчас очень напоминает Клоппа. Но у Клоппа хватило мужества уйти, а вот у Пепки- с этим проблемы.
    Bobon
    Bobon ответ Agamaga___05 (раскрыть)
    сегодня в 01:48
    Вот только что это такое. Резко все сдали. Либо тренер полностью утратил контроль на игроками и ситуацией, либо его просто сливают.
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т ответ Agamaga___05 (раскрыть)
    сегодня в 01:48
      Agamaga___05
      Agamaga___05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:45
      Показываешь счёт 43-го года, вот это ахахаа.
      При чём все 11 голов во втором тайме. И после чего? После угроз в адрес игроков?
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т ответ Incredulous (раскрыть)
      сегодня в 01:45
      Барса не имеет защиты и нормального вратаря от слова совсем.. Но это не мешает ей громить Мадрид и Мюнхен с лярдным составом.. Хе.. Так что - мимо.. Пфф.. 🤭
      UncleZack
      UncleZack ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
      сегодня в 01:43
      Он обещал отрезать себе яйца если Сити проиграет
      Bobon
      Bobon ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 01:42
      А что может сделать Гвардиола в данной ситуации? Он всегда тренировал в тепличных условиях. В команде кризис, а он понятия не имеет что делать. Если бы были идеи - уже бы все исправил. Почти 200 миллионов потрачено в зимнее то. Да, времени прошло мало. Игроки не вписались. Но что-то я не увидел среди подписаний опорника, который реально нужен. Плюс он очень упрямый. Не хочет менять тактику. Но без Родри прежняя тактика не работает
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:41
      Зачем ты мне пишешь про прошлое?.. 🤔.. Барса образца 08/09 признана лучшим клубом в истории.. Но она никогда этим не кичится.. Зато другие это делают, имея весь состав "гастарбайтеров".. Пфф.. Хе..🤭
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