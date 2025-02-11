«Зенит» разгромил «Спартак» и выиграл Зимний кубок РПЛ

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сегодня, 21:24

«Спартак» крупно уступил «Зениту» в финале Зимнего кубка РПЛ (0:3).

Луис Энрике открыл счет на 16-й минуте. Вендел удвоил преимущество команды на 28-й. Матео Кассьерра на 32-й увеличил преимущество команды. На 69-й минуте «красно-белые» остались в меньшинстве — красную карточку получил Кристофер Мартинс.

«Зенит» впервые выиграл данный турнир.