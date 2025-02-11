«Зенит» разгромил «Спартак» и выиграл Зимний кубок РПЛ

«Спартак» крупно уступил «Зениту» в финале Зимнего кубка РПЛ (0:3).
Луис Энрике открыл счет на 16-й минуте. Вендел удвоил преимущество команды на 28-й. Матео Кассьерра на 32-й увеличил преимущество команды. На 69-й минуте «красно-белые» остались в меньшинстве — красную карточку получил Кристофер Мартинс.
«Зенит» впервые выиграл данный турнир.
ГТ красных не знал состав Зенита ? На чё он рассчитывал ? Ну допустим что знал и предполагал итог. Тогда возникает другой вопрос. Если матч для Станковича был не принципиальный, - чисто для дурной беготни, то тогда к чему имитация его ценности, - драка и ком нервов ?
P.S. Мне вот чес. по барабану что на тех, что на этих, но у Богданыча хотя бы была ясная цель - победить. А вот у Станковича - броуновское движение под черепной коробкой: первый тайм бесповоротно прос*ать, а во втором включить скорости и "давить" на Зенит... Дурость полная.
ГТ красных не знал состав Зенита ? На чё он рассчитывал ? Ну допустим что знал и предполагал итог. Тогда возникает другой вопрос. Если матч для Станковича был не принципиальный, - чисто для дурной беготни, то тогда к чему имитация его ценности, - драка и ком нервов ?
P.S. Мне вот чес. по барабану что на тех, что на этих, но у Богданыча хотя бы была ясная цель - победить. А вот у Станковича - броуновское движение под черепной коробкой: первый тайм бесповоротно прос*ать, а во втором включить скорости и "давить" на Зенит... Дурость полная.
Но ПА-ЧИ-МУ так БЕЗЗУБО играл состав, который вышел в 1-м тайме???
Что, РЕЗЕРВИСТЫ, скажите???
Эти "резервисты" получают 30 тыс РУБЛЕЙ в месяц и в качестве приятного дополнения (если к ним нет замечаний на тренировках) питаются на базе Спартака???
НЕТ!!!
У всех получки да-а-алеко не лимон гейро в год, прочие "плюшки"...
Что за сброд, который Станкович так не сумел "построить по ранжиру"???
Во 2-м тайме Зенит "играл по счёту", поэтому никаких видимых отличий между 1-м и 2-м таймом в игре Спартака не вижу, хоть во 2-м тайме вышел и другой состав.
Что касается Максименко.
Помнится, писали, что уход Селихова вызван тем, что он снизил требования к себе и стал допускать много ошибок.
А сегодня что, Максимка не допускал ошибок???
Да он в каждом НАПРЯЖЁННОМ МАТЧЕ их допускает!!!
Ну, точно: у Максимки кто-то из родственников в совете директоров Спартака...
Игнатов совсем потерялся: бледная тень ТОГО Миши, к которому я лично благоволил в начале его взрослой карьеры и всячески его оправдывал.
Здесь много кого бы ещё "посчитал", как тот козлёнок из мультика, да, боюсь, сообщение слишком большое будет...
ДАРМОЕДЫ, ЁПРСТ!!!
И это ещё Зенит не выпустил на поле своё "СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ" - Дельфина! ))))))))))))))))
Но ПА-ЧИ-МУ так БЕЗЗУБО играл состав, который вышел в 1-м тайме???
Что, РЕЗЕРВИСТЫ, скажите???
Эти "резервисты" получают 30 тыс РУБЛЕЙ в месяц и в качестве приятного дополнения (если к ним нет замечаний на тренировках) питаются на базе Спартака???
НЕТ!!!
У всех получки да-а-алеко не лимон гейро в год, прочие "плюшки"...
Что за сброд, который Станкович так не сумел "построить по ранжиру"???
Во 2-м тайме Зенит "играл по счёту", поэтому никаких видимых отличий между 1-м и 2-м таймом в игре Спартака не вижу, хоть во 2-м тайме вышел и другой состав.
Что касается Максименко.
Помнится, писали, что уход Селихова вызван тем, что он снизил требования к себе и стал допускать много ошибок.
А сегодня что, Максимка не допускал ошибок???
Да он в каждом НАПРЯЖЁННОМ МАТЧЕ их допускает!!!
Ну, точно: у Максимки кто-то из родственников в совете директоров Спартака...
Игнатов совсем потерялся: бледная тень ТОГО Миши, к которому я лично благоволил в начале его взрослой карьеры и всячески его оправдывал.
Здесь много кого бы ещё "посчитал", как тот козлёнок из мультика, да, боюсь, сообщение слишком большое будет...
ДАРМОЕДЫ, ЁПРСТ!!!
И это ещё Зенит не выпустил на поле своё "СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ" - Дельфина! ))))))))))))))))