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«Зенит» разгромил «Спартак» и выиграл Зимний кубок РПЛ

сегодня, 21:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» крупно уступил «Зениту» в финале Зимнего кубка РПЛ (0:3).

Луис Энрике открыл счет на 16-й минуте. Вендел удвоил преимущество команды на 28-й. Матео Кассьерра на 32-й увеличил преимущество команды. На 69-й минуте «красно-белые» остались в меньшинстве — красную карточку получил Кристофер Мартинс.

«Зенит» впервые выиграл данный турнир.

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Все комментарии
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 23:52
Надеюсь, после этой игры всякие Игнатовы на... пойдут из клуба.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 23:38, ред.
А вот и ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ.
Всё таки всеми правдами и неправдами удалось купить обратный билет. )))

"Полузащитник «Торино» Иван Илич ВЕРНУЛСЯ из Москвы в Турин, о чём сообщает журналист Джакомо Морандин в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее в СМИ появлялась информация, что сербский футболист прибыл в столицу России с целью прохождения медицинского обследования перед готовящимся трансфером в «Спартак».

Как сообщает Морандин, возможная сделка по переходу 23-летнего полузащитника в стан красно-белых на текущий момент не сорвалась окончательно, однако её успешное завершение крайне затруднено."


Надо бы ВСЕМ болелам поплевать 3 раза через левое плечо, чтобы уж окончательно вопрос закрылся и Илич повертался в Торино.
протон
протон
сегодня в 23:37
Если вспомнить, как вчера Мусаев и Койта аттракцион промахов за ЦСКА устроили, не забивая и в пустые ворота и при ударах без сопротивления из штрафной, то гол Энрике в одно касание - прямо чудо как хорош!
Вендел наказал за ошибку очень уверенно. Не пожарил, а четко понимал, куда обводит, куда показывает бить, а куда реально бьет. Владеет человек мячом, а не мяч им.
Ну, и пас Глушенкова на Касьерру с завершением последнего тоже достойный.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 23:34
"Тренер «Спартака» Ненад Сакич подвел итоги проигранного матча с «Зенитом».

Это был финал Зимнего кубка РПЛ.
Петербуржцы разгромили соперника со счетом 3:0.
Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
– Нужно отдать должное «Зениту». Прекрасно провели матч, хорошо подготовленная команда. Только лестные слова в адрес соперника.

У нас были два состава, оба были боеспособны. Нам были нужны определенные ответы, которые мы получили, несмотря на то что не все из них позитивные.

– Какие ответы?

– У нас в составе более двух десятков футболистов. Мы работали на сборах очень интенсивно, каждый из них заслуживал минуты на поле.

К сожалению, не все футболисты оправдали наши ожидания, но как есть."


Ну, вообще! (((
РАНЬШЕ, непосредственно на сборах, а не на играх на этот предсезонный кубок, ЭТО было непонятно???
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 23:31, ред.
Я бы конечно ему сказал, как в том фильме "твой дом - тюрьма", но, к сожалению, его "дом родной" в Барнауле.
Там как раз его команда местная - Динамо - ждёт не дождётся. ))
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:29
)) 🤝...

derrik2000
derrik2000
сегодня в 23:27
"Маркиньос Коста отметил товарищеский статус игры «Спартака» с «Зенитом» (0:3).
«Надо больше работать над всеми компонентами. Понятно, что турнир подготовительный. Нам нужно исправлять ошибки. В чемпионате должны показать, что такое «Спартак».

«Зенит» выиграл не потому, что он был сильнее. Бывает, что пропускаешь голы, в том числе курьезные.

У нас был смешанный состав, тренер дал поиграть всем. Повторюсь, это лишь подготовительная игра», – сказал вингер «Спартака»."


У меня нет слов. )))))))))))))))))))))))))))))))))
lotsman
lotsman ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:26
Он не захотел огорчать свой родной клуб. Всё таки ещё не остыли воспоминание о доме родном.)
NbKA555
NbKA555
сегодня в 23:17
Неприятно.Но если объективно.Один Барко с Дуарте не вытянут основу Зенита.Максименко допустил глупости,надеюсь что достаточно наделал и в дальнейшем их не будет.Гарсия совсем не в форме,нужно пахать,чтобы за три недели подготовится.Радует что еще Солари подписали.Конкуренция есть и варианты с ротацией и усилением будут.Панику поднимать не вижу смысла.Готовимся дальше.Ждем март.Всем добра!
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 23:15
О! А я-то думал, что в Питере...
Благодарю за поправку.
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 23:11, ред.
Игра с Зенитом будет в Москве...в Питере играли в первом круге...
ABir
ABir
сегодня в 23:06
Финал показал, что на данный момент футболисты Зенита готовы к продолжению чемпионата лучше Спартака, но планов тренеров по подводу команд к сезону мы не знаем.
bnzf56br3au6
bnzf56br3au6
сегодня в 23:00
Проиграли в чистую, Спартак опять разочаровал
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 22:44
Никаким не "одним составом": "лучшего бомбардира" Дельфина в заявке на матч со Спртаком не было, поэтому не считается! ))))
derrik2000
derrik2000 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:43
Если в матче с Зенитом в Питере будет всё по-другому, то тогда, возможно, пойму его "хитрый ход" сегодня.
Да вроде ещё усиление в центр поля обещают...
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 22:39
Помнится мне, был подобный кубок несколько лет назад, в котором Спартак раскатпл Зенит то ли 3:0, то ли 4:0.А в чемпионате провалились потом по полной программе.Так что ждём теперь обраного эффекта.Но Зенит 16 марта нужно будет обыграть любой ценой.(Без победы о мечте о чемпионстве можно будет забыть) . Тогда о сегодняшнем матче уже никто и не вспомнит.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:38
В общем получилось как я и говорил раньше. Днём Зенит провёл генеральную репетицию с Пюником и вечером хорошо отыграл финал кубка. Одним составом, почти без замен. Хорошая проверка основного состава перед финальной частью чемпионата.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:37
Если сравнивать с Понсе, Ларссоном, то всяко лучше.
Хотя, конечно, "не айс": человек настроения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Некакойшенко (раскрыть)
сегодня в 22:35, ред.
"...Как сказано в послематчевом интервью им же, задача была совсем другой . Проверить и разделить состав на запасных и основных, что в принципе в реале мы все и увидели..."

Нет, любезный. Никак эта чушь от ГТ КБ не вяжется с реальностью.
Если подобное говорит тренер после финального матча турнира, то он либо пи*дабол, либо идиот. Прошло уже полсезона, как он рулит Спартаком..., и чё ? Лысый не знает, кто у него в основе, а кто лавку полирует ?! )) Кому он гонит эту ботву, господи ?! ))) Да даже если и дуркануть в поддержку его "логики", - Что мешало Станковичу заниматься подобной хнёй на групповом этапе этого розыгрыша ?

P.S. Зимний кубок РПЛ, хоть и го*нокубок в смысле статуса, но в финале любая тима играет на результат, либо ... поступает как Станкович, - войдя в состояние "половинчатой" беременности.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:31
А тебе Угальде больше нравится, как ЦН?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:29
Вот и проверим «проклятие» в этом сезоне)
Честно, не смотрел игру и не буду ничего говорить об игре. Просто это товарный кубок - и не более.
Даже о Краснодаре, который я видел говорить пока не хочется: да, местами понравился, но есть много вопросов.
Это не тот трофей, за который кто-то боролся. Это же самое, что сравнивать бижутерию и ювелирное изделие.
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 22:23
Какой сильный нападающий дельфин??? Он по воротам последние пару лет кое-как попадал. Угальде на голову сильнее играет в этом сезоне, чем соболь в сумме последние 3 сезона.
Жалеть об уходе этого существа может только тот кто желает Спартаку вреда.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:21
Привет, Витя! ))
НИКОГДА не считал дельфина 100-процентным игроком основы, тем более, что в команде ещё совсем недавно играли Зе Луиш и Луис Адриано, и именно с ИХ игрой я сравнивал непутёвых Ларссона, Понсе и дельфина.
Сравнение, как ты сам понимаешь, не в пользу последних.
Да-а-алеко не в пользу... ((
Как от Земли до Луны.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 22:21, ред.
да это просто товарняк для Деяна, а Луис просто замкнул удачно, и он не виноват, что новичок Спартака Гарсия дерянен, пока что, надеюсь.
Денисов талисман наших удач, верю в него всегда
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:20
Не скрою, проиграть бомжам даже с минимальным счётом неприятно, но голову как многие посыпать пеплом не вижу смысла.Станкович точно не ставил своей целью выиграть этот кубок соли любой ценой. Как сказано в послематчевом интервью им же, задача была совсем другой . Проверить и разделить состав на запасных и основных, что в принципе в реале мы все и увидели. Перед условно основной командой ставилась задача как то игру выровнять, что в принципе и вышло. Жаль без забитых мячей, так и там без экспериментов не обошлось, да и Зенит играл уже по счёту. Считаю, что всё идёт по плану как и задумывалось. Без поражений и побед не бывает.....
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:17
Привет, Володя!!!
Я если и жалел об уходе Соболя, то только, как о потере сильного центра, а его человеческие качества я не обсуждаю. Конечно, подобное писать, он не должен был.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 22:14
Ну Зенит еще небыл чемпионом "опять" в юбилей, как что шутки такие после товарняка слитого не заходят)
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:14
"Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после победы «Зенита» над «Спартаком» (3:0) на Зимнем кубке РПЛ.

«Мелочь, а приятно», – написал Соболев."

Ну, кто ИШШО до сих пор жалеет об уходе из команды "спартаковца по духу" Дельфина???
Он только плакать ПРИЛЮДНО на стадионе во время игр умел, когда мать у него умерла.
Позёр и, как говорил В.И. Ленин, политическая проститутка (слово "политическая" можно убрать )) ).
Qumbo
Qumbo
сегодня в 22:13
Зенит с очередным трофеем, так держать!!!
kjjq2csx6y48
kjjq2csx6y48
сегодня в 22:11
Вся вина в крупном проигрыше спартака лежит на истеричном физруке Станковиче, который ничего нового в игру спартака, кроме нервозности, не внес. Выбрал абсолютно неверный состав, игру не контролировал, повел себя как гопник во втором тайме, пытаясь затеять драку. Под стать физруку Станковичу вел себя и судья Левников, не замечая нарушений спартака, чем испортил впечатление о всем матче.
Гость
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