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Переход Илича в «Спартак» под угрозой срыва

сегодня, 16:16

Переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» может не состояться из-за проблем с переводом средств за трансфер игрока со стороны «красно-белых».

Также задержка в подписании связана с неудовлетворительными результатами медицинских тестов, которые серб прошёл в Барселоне и Москве. По прогнозам врачей, Илич не сможет набрать нужные кондиции до возобновления РПЛ, а главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет, чтобы игрок был готов к первому же матчу.

До конца недели в «Спартаке» должны принять решение — подписывать Илича или нет. Вопрос с оплатой потенциального трансфера тоже решается. Сам Илич на данный момент находится в Турине и ждёт ответа от «Спартака». В случае несогласования последних деталей сделки 23-летний футболист продолжит выступать за «Торино».

Напомним, Илич перешёл в туринский клуб из «Вероны» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне серб сыграл 12 матчей в Серии А (гол и 3 жёлтых карточки) и один матч в Кубке Италии (ассист). Портал Transfermarkt оценивает Илича в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи продажи полузащитника Жедсона Фернандеша, которого «Спартак» рассматривал в качестве альтернативы Иличу.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:26
- А вдруг? В Зените с Малкомом была такая же фигня... И что? Рискнули... Взяли... Подлечили... Почти год ждали, когда он наконец-то наберёт форму... И... Дождались!
- И заиграл, и пользу клубу принёс, и продали выгодно... 60 лямов - это не хухры-мухры...
- В этой жизни всё возможно...
Xrenobus
Xrenobus ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 18:55
Думаю, уже сильного игрока из основы клубов топ-чемпионатов не видать. Трансферное окно там закрыто. Только если за очень огромные бабки.
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 18:53, ред.
Надо было за Жедсона изначально бороться. А в Турции окно закрылось, естественно Бешикташ не отпустил португальца.
Идиотский интерес к травматичному игроку за огромные деньги. Только время потеряли. За такие деньги нужно было либо Саласара, либо Жедсона подписывать.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 18:49
ну так время ещё есть подписать Саласара как и хотели изначально😂
112910415
112910415
сегодня в 18:38
отступиться и забыть
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:19
Для Спартака принципиально было подписать Илича))) хотя зачем игрок с проблемами здоровья
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:11
"Иван Илич не перейдет в «Спартак».
Московский клуб не станет подписывать полузащитника «Торино», сообщает Legalbet. Утверждается, что трансфер обошелся бы красно-белым в 30 миллионов евро с учетом зарплаты игрока.

Одной из причин отказа от сделки является склонность хавбека к травмам – спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао осознает связанные с этим риски.

Испанский специалист также учитывает пример с переходом Илича в «Торино» из «Вероны»: главный тренер туринцев Иван Юрич поспособствовал сделке, а вскоре покинул клуб. Однако у руководства сохранились претензии к спортивному директору из-за игры футболиста."

Вот и всё, что нужно знать о хрустальном Иличе.
Надеюсь, что забудем всю эту шумиху практически завтра.
Вещий
Вещий
сегодня в 18:10
Деньги в чумУдан и на самолет...:)))
derrik2000
derrik2000 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:08
Нет никакого противоречия!
Станковичу, естественно, нужен футболист, который будет "здесь и сейчас":
1. Здоровый и в хорошей физической форме
2. Произвёл в играх за другой клуб хорошее впечатление своим мастерством на тренерский штаб Спартака.
3. Готов СРАЗУ выйти на поле и помогать Спартаку.

В Иличе ничего из ЭТОГО НЕТ!
5dshbfrx34bd
5dshbfrx34bd
сегодня в 17:31
Игрок не хочет играть в спартаке, а его упорно туда тянут.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:27
Может к лучшему?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:22
Слишком много противоречивого в этом переходе и зачем Спартаку лишние "заморочки"...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:18
Ничего себе, этот человек фактически завалил медицинские тесты, а мы ещё должны сожалеть о том, что срывается его переход? Не можем перевести деньги за трансфер? Так это же хорошо - случай пытается оградить Спартак от ошибки. Но настойчивость тренера меня лично в очередной раз настораживает.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:13
Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:12
Да вчера еще было понятно, что Илич не нужен, простотверните декабрьский Спартак
матос
матос
сегодня в 17:02
И пусть срывается этот трансфер. Буду рад. Нафиг этого хрусталя за большие бабки.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:59
Во как, а я то думал что трансфер Илича в Спартак давно уже сорвался, а он всё ещё висит, на последнем мизинце ещё держится из последних сил. Ну нечего, вопрос времени как сорвётся.
gvwc7528ym3m
gvwc7528ym3m
сегодня в 16:26
Можно своего Ивана Ильича тогда какого-нить взять
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:26
Да на кой ляд этот хрусталь КБ!
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