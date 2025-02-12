Переход Илича в «Спартак» под угрозой срыва

Переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» может не состояться из-за проблем с переводом средств за трансфер игрока со стороны «красно-белых».
Также задержка в подписании связана с неудовлетворительными результатами медицинских тестов, которые серб прошёл в Барселоне и Москве. По прогнозам врачей, Илич не сможет набрать нужные кондиции до возобновления РПЛ, а главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет, чтобы игрок был готов к первому же матчу.
До конца недели в «Спартаке» должны принять решение — подписывать Илича или нет. Вопрос с оплатой потенциального трансфера тоже решается. Сам Илич на данный момент находится в Турине и ждёт ответа от «Спартака». В случае несогласования последних деталей сделки 23-летний футболист продолжит выступать за «Торино».
Напомним, Илич перешёл в туринский клуб из «Вероны» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне серб сыграл 12 матчей в Серии А (гол и 3 жёлтых карточки) и один матч в Кубке Италии (ассист). Портал Transfermarkt оценивает Илича в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи продажи полузащитника Жедсона Фернандеша, которого «Спартак» рассматривал в качестве альтернативы Иличу.
Станковичу, естественно, нужен футболист, который будет "здесь и сейчас":
1. Здоровый и в хорошей физической форме
2. Произвёл в играх за другой клуб хорошее впечатление своим мастерством на тренерский штаб Спартака.
3. Готов СРАЗУ выйти на поле и помогать Спартаку.
В Иличе ничего из ЭТОГО НЕТ!
Станковичу, естественно, нужен футболист, который будет "здесь и сейчас":
1. Здоровый и в хорошей физической форме
2. Произвёл в играх за другой клуб хорошее впечатление своим мастерством на тренерский штаб Спартака.
3. Готов СРАЗУ выйти на поле и помогать Спартаку.
В Иличе ничего из ЭТОГО НЕТ!