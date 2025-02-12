Переход Илича в «Спартак» под угрозой срыва

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сегодня, 16:16

Переход полузащитника «Торино» в «Спартак» может не состояться из-за проблем с переводом средств за трансфер игрока со стороны «красно-белых».

Также задержка в подписании связана с неудовлетворительными результатами медицинских тестов, которые серб прошёл в Барселоне и Москве. По прогнозам врачей, Илич не сможет набрать нужные кондиции до возобновления РПЛ , а главный тренер «Спартака» Деян Станкович хочет, чтобы игрок был готов к первому же матчу.

До конца недели в «Спартаке» должны принять решение — подписывать Илича или нет. Вопрос с оплатой потенциального трансфера тоже решается. Сам Илич на данный момент находится в Турине и ждёт ответа от «Спартака». В случае несогласования последних деталей сделки 23-летний футболист продолжит выступать за «Торино».

Напомним, Илич перешёл в туринский клуб из «Вероны» в январе 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне серб сыграл 12 матчей в Серии А (гол и 3 жёлтых карточки) и один матч в Кубке Италии (ассист). Портал Transfermarkt оценивает Илича в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи продажи полузащитника Жедсона Фернандеша, которого «Спартак» рассматривал в качестве альтернативы Иличу.