«Ривер Плейт» заплатит 8 млн долларов за Кастаньо

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо может перейти в «Ривер Плейт».
Аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского полузащитника за 8 млн долларов, включая бонусы.
В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей, один гол и 3 ассиста.
Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо может перейти в «Ривер Плейт».
Аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского полузащитника за 8 млн долларов, включая бонусы.
В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей, один гол и 3 ассиста.
суммами на недвижимость, предлагали связаться с нужными источниками,сейчас в открытую говорят о миллионах ,долларах,евро ,в порядке вещей! А ведь в переводе на наши - вот он его Величество -Миллиард, в страшной сне не снилось! (639 503.20 RUB это 8 лямов US)
суммами на недвижимость, предлагали связаться с нужными источниками,сейчас в открытую говорят о миллионах ,долларах,евро ,в порядке вещей! А ведь в переводе на наши - вот он его Величество -Миллиард, в страшной сне не снилось! (639 503.20 RUB это 8 лямов US)