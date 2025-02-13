«Ривер Плейт» заплатит 8 млн долларов за Кастаньо

1739427859

сегодня, 09:24

Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Ривер Плейт».

Аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского полузащитника за 8 млн долларов, включая бонусы.

В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей, один гол и 3 ассиста.