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«Ривер Плейт» заплатит 8 млн долларов за Кастаньо

сегодня, 09:24

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо может перейти в «Ривер Плейт».

Аргентинский клуб готов выкупить 70% прав на колумбийского полузащитника за 8 млн долларов, включая бонусы.

В текущем сезоне на счету игрока 15 матчей, один гол и 3 ассиста.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:00, ред.
....а мне нравится инфо про суммы сделок! Раньше,чтобы не пугать
суммами на недвижимость, предлагали связаться с нужными источниками,сейчас в открытую говорят о миллионах ,долларах,евро ,в порядке вещей! А ведь в переводе на наши - вот он его Величество -Миллиард, в страшной сне не снилось! (639 503.20 RUB это 8 лямов US)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:35
70% это примерно 50 кг Кастаньо)) на целого денег не хватило или быки против?
Гость
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