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В новом кубковом турнире России предусмотрено участие 440 клубов

вчера, 17:33

По информации источника, формат нового кубкового турнира в России, который анонсировал на пресс-конференции президент РФС Александр Дюков, предусматривает участие 440 клубов.

368 из них являются любительскими, 60 представляют второй дивизион (среди них — вторые команды «Спартака», «Зенита», «Динамо»), ещё 12 выступают в Медиалиге, Студенческой лиге, также возможна команда от спонсоров.

Обычная олимпийская формула — на вылет. Финал предлагается проводить на одном из стадионов чемпионата мира 2018 года. Бюджет турнира — 300-400 миллионов рублей. Победитель сможет получить около 25 млн, проигравший в финале — 15 млн, в полуфиналах — 11 млн.

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Источник: sport-express.ru
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протон
протон
вчера в 22:03
Так это же заведомо убыточный проект, просто для распила. Еще и кучу денег в маркетинг и продакшн бахнут, но все равно это смотреть никто не будет. Просто разделите эти деньги и отправьте по детским школам, а потом проверьте целевое использование.
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:39
Дают шанс любителям.
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