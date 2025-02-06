УЕФА может отменить дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов

По информации источника, УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов.
Сообщается, что вопрос проведения серии пенальти в случае ничьих в основное время всерьёз рассматривается, хотя маловероятно, что такое изменение вступит в силу до окончания текущего цикла телевизионных прав, который завершится в 2027 году.
Любые изменения должны быть ратифицированы исполнительным комитетом УЕФА.
Это и силы футболистам экономить будет, и фаворита заставит не отсиживаться, а полноценно доигрывать основное время, чтобы не испытывать судьбу в лотерее.
Это и силы футболистам экономить будет, и фаворита заставит не отсиживаться, а полноценно доигрывать основное время, чтобы не испытывать судьбу в лотерее.
Но бог с ней, с Лигой Чемпионов.
Вот на участие в летнем Братском Кубке в Москву в гости к ЦСКА и Динамо приглашены АльНаср с КриРо и Сантос с Неймаром- вот это я понимаю, какая уж там ЛЧ.)
Теперь главное, чтоб согласились..
Но бог с ней, с Лигой Чемпионов.
Вот на участие в летнем Братском Кубке в Москву в гости к ЦСКА и Динамо приглашены АльНаср с КриРо и Сантос с Неймаром- вот это я понимаю, какая уж там ЛЧ.)
Теперь главное, чтоб согласились..