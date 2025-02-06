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УЕФА может отменить дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 17:48

По информации источника, УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов.

Сообщается, что вопрос проведения серии пенальти в случае ничьих в основное время всерьёз рассматривается, хотя маловероятно, что такое изменение вступит в силу до окончания текущего цикла телевизионных прав, который завершится в 2027 году.

Любые изменения должны быть ратифицированы исполнительным комитетом УЕФА.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:30, ред.
Да давайте вернем лучше правило золотого гола........ доп время кто забил первый тот и победил, азарт же.......... а также вернем правило выездного гола....тогда и ничьих будет меньше в дополнительное время...... Реал - Ман Сити первая игра на поле мадрида 2-2, а на поле горожан сыграли 1-1..... Сити прошел дальше .........

И потом не нужно было менять формат и делать 1\16 финала.......сразу же был 1/8 и все........

PS Я бы вообще вернул ЛЧ сразу к формату плейофф....сразу с первой игры на выбывание..........как было в КЕЧ.........сразу фаталити..........по этому раньше и становились ....чемпионами даже не фавориты...... скажем в 79 году Форест выбил действующего обладателя трофея Ливерпуль в первой же игре на выбывание, и сам в итоге выиграл турнир......а сейчас Форест или АВ смогут это сделать.........
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 22:38
хорошее предложение
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:24
Неужели они наконец-то додумались
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:28
Относительно недавно только отменили правило золотого гола и поменяли его на серебряный гол, а потом вовсе отменили
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:13
надо сделать, как в Хоккее, золотой гол.
по моему такое было в свое время))
баск
баск
вчера в 18:44, ред.
Сомнительное предложение.

Но бог с ней, с Лигой Чемпионов.
Вот на участие в летнем Братском Кубке в Москву в гости к ЦСКА и Динамо приглашены АльНаср с КриРо и Сантос с Неймаром- вот это я понимаю, какая уж там ЛЧ.)
Теперь главное, чтоб согласились..
adekvat
adekvat
вчера в 18:37
Пенальти потом можно будет бросанием монетки заменить.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:55
Давно пора. Ещё когда лет десять назад смотрел Кубок Южной Америки, очень классным решением виделись пенальти сразу после матча.
Это и силы футболистам экономить будет, и фаворита заставит не отсиживаться, а полноценно доигрывать основное время, чтобы не испытывать судьбу в лотерее.
Гость
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