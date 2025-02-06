УЕФА может отменить дополнительное время в плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 17:48

По информации источника, УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в плей-офф Лиги чемпионов.

Сообщается, что вопрос проведения серии пенальти в случае ничьих в основное время всерьёз рассматривается, хотя маловероятно, что такое изменение вступит в силу до окончания текущего цикла телевизионных прав, который завершится в 2027 году.