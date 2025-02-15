В «Уфе» заявили, что расторгли контракт с Харлачевым по соглашению сторон

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вчера, 15:16

Генеральный директор «Уфы» рассказал источнику о том, что контракт с тренером молодёжного состава был расторгнут по соглашению сторон.

18 января клуб объявил о назначении на пост главного тренера Омари Тетрадзе вместо Харлачева, который вместе со своим ассистентом Евгением Чернухиным был переведён в молодёжную команду.

Фельдман также сообщил «Матч ТВ», что «Уфа» получила претензию от юристов Харлачева по поводу его перевода в «молодёжку». Этот вопрос должен был решаться в палате по разрешению споров Российского футбольного союза ( РФС ).