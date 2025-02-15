В «Уфе» заявили, что расторгли контракт с Харлачевым по соглашению сторон

Генеральный директор «Уфы» Сергей Фельдман рассказал источнику о том, что контракт с тренером молодёжного состава Евгением Харлачевым был расторгнут по соглашению сторон.
18 января клуб объявил о назначении на пост главного тренера Омари Тетрадзе вместо Харлачева, который вместе со своим ассистентом Евгением Чернухиным был переведён в молодёжную команду.
Фельдман также сообщил «Матч ТВ», что «Уфа» получила претензию от юристов Харлачева по поводу его перевода в «молодёжку». Этот вопрос должен был решаться в палате по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
Контракт (с Харлачевым) расторгнут по соглашению сторон. Мы остались в нормальных, рабочих отношениях. Это же футбол, и Евгений не первый и не последний тренер, руководитель, футболист, который приходит в команду, а после уходит. Все денежные средства будут выплачены, как мы и договорились.