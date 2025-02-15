«Аталанта» и «Кальяри» голов не забили

«Аталанта» и «Кальяри» не выявили победителя в матче 25-го тура Серии А.
Команды голов не забили.
После этой игры «Аталанта» идет на 3-м месте (51 пункт), «Кальяри» находится на 13-й строчке (25 баллов).
«Аталанта» и «Кальяри» не выявили победителя в матче 25-го тура Серии А.
Команды голов не забили.
После этой игры «Аталанта» идет на 3-м месте (51 пункт), «Кальяри» находится на 13-й строчке (25 баллов).
задача номер один - удержаться в топ-4.
пока вроде безопасно, но если будут и дальше терять очков, все резко поменяется в таблице
задача номер один - удержаться в топ-4.
пока вроде безопасно, но если будут и дальше терять очков, все резко поменяется в таблице