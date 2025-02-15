«Аталанта» и «Кальяри» голов не забили

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вчера, 18:55

«Аталанта» и «Кальяри» не выявили победителя в матче 25-го тура Серии А.

Команды голов не забили.

После этой игры «Аталанта» идет на 3-м месте (51 пункт), «Кальяри» находится на 13-й строчке (25 баллов).