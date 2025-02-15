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«Аталанта» и «Кальяри» голов не забили

вчера, 18:55
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

«Аталанта» и «Кальяри» не выявили победителя в матче 25-го тура Серии А.

Команды голов не забили.

После этой игры «Аталанта» идет на 3-м месте (51 пункт), «Кальяри» находится на 13-й строчке (25 баллов).

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:04
Какие сейчас её наиболее слабые стороны?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:38
Аталанта что то слабенько сыграла - это точно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:26
увы.... теперь в гонке Наполи и Интер.
задача номер один - удержаться в топ-4.
пока вроде безопасно, но если будут и дальше терять очков, все резко поменяется в таблице
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:25
Мне кажется, что главная проблема Аталанты это нестабильность. Все чаще яркие игры чередуются с просто невзрачными. Команда, претендующая на участие в Лиге чемпионов, должна быть более стабильной. Аталанта становится непредсказуемой и это очень плохо. Гасперини пора исправлять ситуацию.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:14
Аталанта сдаёт позиции...
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