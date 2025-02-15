Дубль Мерино помог «Арсеналу» переиграть «Лестер»

«Лестер» уступил «Арсеналу» в 25-м туре АПЛ (0:2).
Микель Мерино забил на 81-й и 87-й минуте.
После этой игры «лисы» идут на 18-м месте (17 пунктов), «Арсенал» находится на 2-й позиции (53 балла).
В другой встрече «Брайтон» разгромил «Челси».
|Лестер Сити0 : 2Арсенал
|Матч завершен
«Лестер» уступил «Арсеналу» в 25-м туре АПЛ (0:2).
Микель Мерино забил на 81-й и 87-й минуте.
После этой игры «лисы» идут на 18-м месте (17 пунктов), «Арсенал» находится на 2-й позиции (53 балла).
В другой встрече «Брайтон» разгромил «Челси».
Арсенал же в общем выглядел сумбурно... Будем ждать сыгранности новых лиц в атаке.
Арсенал же в общем выглядел сумбурно... Будем ждать сыгранности новых лиц в атаке.
Нкетиа, Балогуна, Нельсона, Мэйтланд-Найлса.
Они выходили и старались изо всех сил соответствовать, большую часть своей энергии тратили на мандраж и тревогу.
Сейчас что Нванери, что Скелли выходят играть, они не больно парятся на счет статусности. Нванери на ворота нацелен как демон. Жаль дважды в каркас попал. Но он свои моменты находит всегда. Пророчу ему большое будущее. Можно продавать Сака за 120 и оставлять Итана на его позицию :-D
Нкетиа, Балогуна, Нельсона, Мэйтланд-Найлса.
Они выходили и старались изо всех сил соответствовать, большую часть своей энергии тратили на мандраж и тревогу.
Сейчас что Нванери, что Скелли выходят играть, они не больно парятся на счет статусности. Нванери на ворота нацелен как демон. Жаль дважды в каркас попал. Но он свои моменты находит всегда. Пророчу ему большое будущее. Можно продавать Сака за 120 и оставлять Итана на его позицию :-D