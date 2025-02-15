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Дубль Мерино помог «Арсеналу» переиграть «Лестер»

вчера, 17:27
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«Лестер» уступил «Арсеналу» в 25-м туре АПЛ (0:2).

Микель Мерино забил на 81-й и 87-й минуте.

После этой игры «лисы» идут на 18-м месте (17 пунктов), «Арсенал» находится на 2-й позиции (53 балла).

В другой встрече «Брайтон» разгромил «Челси».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:53
трудная победа ценнее прочих !
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 20:11
Раньше у Арсенала был Микель Артета, щас Микель Мерино
sc46k9vagy2p
sc46k9vagy2p
вчера в 19:25
Мерино отлично вошёл в игру, спас команду от потери очков
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 19:05
Вот, я вспоминаю прошлые поколения янгстеров...
Нкетиа, Балогуна, Нельсона, Мэйтланд-Найлса.
Они выходили и старались изо всех сил соответствовать, большую часть своей энергии тратили на мандраж и тревогу.
Сейчас что Нванери, что Скелли выходят играть, они не больно парятся на счет статусности. Нванери на ворота нацелен как демон. Жаль дважды в каркас попал. Но он свои моменты находит всегда. Пророчу ему большое будущее. Можно продавать Сака за 120 и оставлять Итана на его позицию :-D
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:08
С победой Великие Канониры!
xajaks
xajaks
вчера в 18:04
Молодцом он будет когда девятку возьмет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:03
А вот и Ливер в шаге, а ктото уже золото вручал
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:45, ред.
Артета молодец, ведь даже когда ему недоступны несколько ведущих игроков, его Арсенал набирает очки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:45
Передача с фланга Тросарда через 2-х защитников Лестера на Мерино была распрекрасной.
Арсенал же в общем выглядел сумбурно... Будем ждать сыгранности новых лиц в атаке.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:39
Долго не могли распечатать ворота но в итоге взяли три очка! Болел Арсенала с Победой!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:37
Трудная победа, но какая она важная и с точки зрения психологии, и с точки зрения продолжения борьбы. Да, сегодня план Артеты сработал и выход Мерино себя оправдал, но с командами с более сильной обороной такое скорее всего не сработает. Впереди новая неделя и у Артеты будет время придумать что то новое! С победой пушкари! Лестеру удачи!
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:34
Эх, а я взял и поставил в этой встрече на Лестер... Сегодня не угадал, но хозяева держались довольно долго. Ничего, рано или поздно Арсенал всё равно должен проиграть - весной у них всегда спад. Ну что же, придётся немного подождать.
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