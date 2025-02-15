Дубль Мерино помог «Арсеналу» переиграть «Лестер»

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вчера, 17:27

«Лестер» уступил «Арсеналу» в 25-м туре АПЛ (0:2).

Микель Мерино забил на 81-й и 87-й минуте.

После этой игры «лисы» идут на 18-м месте (17 пунктов), «Арсенал» находится на 2-й позиции (53 балла).

В другой встрече «Брайтон» разгромил «Челси».