«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл», у Мармуша хет-трик

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (4:0).
Омар Мармуш забил на 19-й, 24-й и 33-й минуте. Джеймс Макати отличился на 84-й.
После этой игры «горожане» идут на 4-м месте (44 балла), «сороки» находятся на 7-й позиции (41 пункт).
В другой встрече «Фулхэм» одолел «Ноттингем Форест».
А Исак не так мобилен, ему больше Серия А подошла бы.
А Исак не так мобилен, ему больше Серия А подошла бы.
Еще отмечу уверенную игру земляка! Хусанов просто съел и Гордона, и Исака. Швед сегодня вообще был инородным телом на поле....
Выздоррвил Сити или нет сказать не могу, но сегодня выдали отличный матч
Еще отмечу уверенную игру земляка! Хусанов просто съел и Гордона, и Исака. Швед сегодня вообще был инородным телом на поле....
Выздоррвил Сити или нет сказать не могу, но сегодня выдали отличный матч