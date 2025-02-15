«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл», у Мармуша хет-трик

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вчера, 19:54

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (4:0).

Омар Мармуш забил на 19-й, 24-й и 33-й минуте. Джеймс Макати отличился на 84-й.

После этой игры «горожане» идут на 4-м месте (44 балла), «сороки» находятся на 7-й позиции (41 пункт).

В другой встрече «Фулхэм» одолел «Ноттингем Форест».