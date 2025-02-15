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«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл», у Мармуша хет-трик

вчера, 19:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Ньюкасл Юнайтед» в 25-м туре АПЛ (4:0).

Омар Мармуш забил на 19-й, 24-й и 33-й минуте. Джеймс Макати отличился на 84-й.

После этой игры «горожане» идут на 4-м месте (44 балла), «сороки» находятся на 7-й позиции (41 пункт).

В другой встрече «Фулхэм» одолел «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ j4aht652cwcz (раскрыть)
сегодня в 11:15
Воспрял? Может, восстал? Как по мне: ни то, ни другое, рановато об этом говорить!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:11
первый и последний хеттрюк. У Ньюкасла впереди финал Кубка Лиги, поэтому этот матч они решили слить, не напрягаясь, что не дает фанатам сити оснований для бешеного восторга.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:41
Насчет Египтянина и Узбека, ничего сказть не хочешь?
j4aht652cwcz
j4aht652cwcz
сегодня в 00:51
МС воспрял из пепла.
Горожане
Горожане
сегодня в 00:34
Здорово провел матч Манчестер Сити!
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:32
Попали под каток!
Xrenobus
Xrenobus ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:16
Ну тогда Барса и Этоо могла не подписывать и ещё куча дрругих топ клубов нападающих.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Xrenobus (раскрыть)
вчера в 23:13, ред.
Ещё раз повторю.
Я смотрел на игрока, понимаешь ? Мне было пофигу, выиграет Касл или проиграет, забьёт Исак или нет. Я смотрел чисто на его ведение, работу с мячом, на его действия под опекой, на биомеханику и мышление... Не фонтан, как по мне.
Xrenobus
Xrenobus ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:51
А ЭтоО когда в Барсу переходи. Камерунец и близко ничего подобного в Мальорке не показывал. Швед явно форвард для топов.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Xrenobus (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Дело не в одном или нескольких матчах. Речь я вёл в контексте его перехода в Барселону.
Ньюкасл, до сегодняшней игры с МС, свой последний матч играл 08.02.25, то есть неделю назад. Поэтому дело не в сегодняшней реализации Исака, а в его физ. кондициях..., которые оставляют желать лучшего. Скорости и координированности у него нет. Вернее они есть, но не уровня Барсы. Даже великовозрастный Левандовски ему щас фору даст. Маленький он ещё до Барселоны.
Xrenobus
Xrenobus ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:41
Ну, если так оценивать по одной игре, то тогда и Холланда можно было браковать по матчу ПСЖ - Дортмунд.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:55
По вывеске это матч тура, но на деле получилась игра в одни ворота. Игроки Ньюкасла вышли на поле с четким планом "проиграть матч" иначе не назову их игру! Сити играл легко и уже в первом тайме сделал результат! Мармуш сегодня был шикарен, новая "египетская сила" в АПЛ)
Еще отмечу уверенную игру земляка! Хусанов просто съел и Гордона, и Исака. Швед сегодня вообще был инородным телом на поле....
Выздоррвил Сити или нет сказать не могу, но сегодня выдали отличный матч
dzcrqb3wwk4b
dzcrqb3wwk4b
вчера в 21:40
Похоже Сити оживает ближе к весне
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:35
Посмотрел обзор и мне показалось игроки Ньюкасла были как бревна ) Не продвинуть мяч и создать многоходовку они не хотели. Вообще селекция у МС хорошая поэтому начиная с Манчини они постоянно ведут борьбу за титул чемпиона АПЛ. Многих игроков к примеру МЮ не смог бы купить которых купил МС, не потому что они слишком дорогие, а потому что МЮ нужны игроки на слуху, а МС набирает игроков за которых топ клубы не вели борьбу в ТО.
А Исак не так мобилен, ему больше Серия А подошла бы.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 20:56
- Вы зачем его купили?

112910415
112910415
вчера в 20:47
важная победа, прямо очень важная !
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:41, ред.
Ньюкасл сегодня не был готов к игре и Манчестер Сити сполна этим воспользовался. Кроме того мы увидели в составе горожан настоящего Омара Мармуша. Оказывается забивать умеет не только Эрлинг Холланд. Смотрим футбол...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:34
Смотрел сёдня Касл только из-за того, что Исака сватают в Барселону...
Товарищи. Хочу сказать, что.... Ну не надо его в Барселону. Вот.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:26
А кто то говорил, что игроки с Бундеслиги не могут заиграть в АПЛ)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 20:23
Теперь в АПЛ не один топ с Египта.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:18
Сколько не смотрю их матчи, в этом сезоне всё предсказуемо прям, не то что бы... но ощущение возникает, наитие прям, как у комиков говорится!
Вот с Феенордом не переключил трансляцию - что-то подсказало "жди!", а здесь, ещё тайм не закончился как Мармуш 3й оформил, прям с легкой душой отпрянул и правда!
Нашептывать никому не буду и сглазы снимать тоже, но здесь херь какая-то кармическая у голубых!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:17
Хорош Мармуш.. Осталось Мадриду столько же вкинуть..🤭
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
3 очка разница и 3 ступени в таблице...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:09
и здорово, что Фулхэм остановил Ноттингема)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 20:08
ротация дает такой свежести. игра в 1 тайме в топ уровень.
узбек оставил не у дел Исака.
и да, Нико норм.опорник, лучше его наигрывать дальше, пока Родри не вернется.
больше нечего искать со стороны.
больше радует, что на ноль сыграли!
этот состав жду в Мадриде, лишь бы не чудил наш Пеп.
сегодня новички сделает результат в Мадриде, а не уставшие и неголодные старики
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:00
Мармуш топ!)
Горожан с важной победой , обыграли прямых конкурентов и еще ноттингем проиграл) сегодня повезло во всех смыслах.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:57
В первом тайме была легкость в движении, хорошо играли. Мармуш выше всяких похвал. Еще отмечу Нико Гонсалеса, очень много борьбы выиграл.
Гость
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