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Тульский «Арсенал» усилится черногорским нападающим

вчера, 20:22

Нападающий клуба «Нови Пазар» Урош Джуранович близок к переходу в тульский «Арсенал».

Нынешнее соглашение игрока с сербской командой рассчитано до лета 2025 года.

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13 февраля
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:51
31 год, за 14 матчей в сербской лиге целых 5 шаров с ЦФ. Это, конечно, сильные показатели. Нужно брать не глядя. ))
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:11
....Я Shur, Он Джур тёзки...!!! Но сейчас не об этом,говорите пригодится, на четвёртом десятке ? Интересно какую Он скорость на
100-вке выдаёт...?! Опять едут за экзотикой, баня, блины,чёрная икра
и все вытикающие!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:13
Нападающий точно должен будет пригодится.
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