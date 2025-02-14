Тульский «Арсенал» усилится черногорским нападающим

Нападающий клуба «Нови Пазар» Урош Джуранович близок к переходу в тульский «Арсенал».
Нынешнее соглашение игрока с сербской командой рассчитано до лета 2025 года.
Нападающий клуба «Нови Пазар» Урош Джуранович близок к переходу в тульский «Арсенал».
Нынешнее соглашение игрока с сербской командой рассчитано до лета 2025 года.
100-вке выдаёт...?! Опять едут за экзотикой, баня, блины,чёрная икра
и все вытикающие!!!
100-вке выдаёт...?! Опять едут за экзотикой, баня, блины,чёрная икра
и все вытикающие!!!