«Милан» продлит контракт со своим капитаном, которым интересуется ПСЖ

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вчера, 15:16

«Милан» и вратарь , который является капитаном «россонери», достигли устного соглашения о продлении контракта. Речь идёт о соглашении до лета 2028 года с возможностью пролонгации ещё на один год и зарплатой 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы подписать все необходимые документы.

Напомним, Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» в июле 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 29-летний голкипер сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 11 игр провёл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро.