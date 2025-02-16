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«Милан» продлит контракт со своим капитаном, которым интересуется ПСЖ

вчера, 15:16

«Милан» и вратарь Мик Меньян, который является капитаном «россонери», достигли устного соглашения о продлении контракта. Речь идёт о соглашении до лета 2028 года с возможностью пролонгации ещё на один год и зарплатой 5 миллионов евро за сезон плюс бонусы. В ближайшее время стороны встретятся, чтобы подписать все необходимые документы.

Напомним, Меньян перешёл в «Милан» из «Лилля» в июле 2021 года. Его действующий контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 29-летний голкипер сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 39 мячей и 11 игр провёл «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает француза в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает Меньяна в качестве возможной замены своему вратарю Джанлуиджи Доннарумме.

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Все комментарии
Xrenobus
Xrenobus
вчера в 15:29
Надеюсь, ПСЖ это не остановит.
437erqpgprh9
437erqpgprh9
вчера в 15:26
Пусть будет, Матвею будет больше шансов
Гость
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