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Стало известно, где продолжит карьеру Винисиус

вчера, 11:07

«Реал» близок к продлению контракта с нападающим Винисиусом Жуниором до лета 2030 года.

Напомним, Винисиус выступает за «сливочных» с июля 2018 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне левый вингер сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач, а также получил 12 карточек (11 жёлтых и одну красную). Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус раздумывает над предложением из Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:55
Я вам довод привел с конкретным показателем. А вы на это просто бросили опять то же, что писали ранее.
Ну ок. Будьте правы сами для себя.
На этом для себя дискуссию считаю закрытой.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Футболист с 1 подъезда (раскрыть)
вчера в 17:48
Огорчу Вас, всё решают маркетологи. Инженеры лишь реализуют их мысли на практике.
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:45, ред.
А вы от редакции?

В любом случае, огорчу хотя бы тем, что в примере со смартфонами не маркетологи решают, насколько одноразовый телефон будет, а инженеры делают его таковым. Поскольку, например, при расчетах используется такой параметр, как долговечность изделия или долговечность узла. Маркетологи решают несколько иную задачу. Пример неудачный.
Ну а в данном случае - это просто выдача желаемого за действительное или просто плохое изложение мыслей.
Потому что, увидев то, что написано, я зашёл прочитать ли о то, что либо он дал кому-то короткое интервью, либо чья-то пресс-служба опубликовала текст со ссылкой. А тут - че-то написали без ссылок, без обоснования. Просто мусор, к сожалению.
112910415
112910415
вчера в 15:45
точно известно, что на планете Земля !
остальное не так однозначно ... )
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Футболист с 1 подъезда (раскрыть)
вчера в 15:37
Почему автомобили, бытовую технику или смартфоны стали делать "одноразовыми"? Чтобы люди по истечении заранее запрограммированного времени покупали новое. Хотите вы этого или не хотите, вы будете следовать тому, что за вас решили маркетологи.
С заголовками та же история - новость с таким заголовком зайдут почитать большее количество людей. Разница с участниками из первого абзаца лишь в том, что новость можно не читать без потери привычного комфорта.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 15:10
Он адекватный человек
Он не собирается еще завершать карьеру
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 15:01
Контракт это всего лишь бумажка. По обоюдному согласию можно расторгнуть в любой день.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 13:34
Саудовская Аравия всё?
memphis
memphis
вчера в 12:57
12 карточек! А потом обижается
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
вчера в 12:47
А можно поинтересоваться?
Почему заголовок говорит "Стало известно, где продолжит карьеру Винисиус", ну, то есть так, будто это уже решено на 100%. А в тексте "«Реал» близок к продлению контракта с нападающим...". Вопрос к редакции - так уже 100% или все же не совсем?) Почему б не написать прямо о том, что Винисиус близок к подписанию нового контракта, а дальше раскрыть?!
Ironigor
Ironigor ответ dm4jn9qh8gns (раскрыть)
вчера в 12:10
Вообще не верю в такие сказки.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:39
В случаи с Вини лучше заранее не чего не предрекать.
sv_1969
sv_1969 ответ dm4jn9qh8gns (раскрыть)
вчера в 11:23
Потом могут и не позвать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:22
Поиграл бы еще в футбол...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:19
Разумное решение продолжать выступать за Реал
dm4jn9qh8gns
dm4jn9qh8gns
вчера в 11:12
В Саудовскую Аравию еще очень рано.
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