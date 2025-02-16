Стало известно, где продолжит карьеру Винисиус

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вчера, 11:07

«Реал» близок к продлению контракта с нападающим до лета 2030 года.

Напомним, Винисиус выступает за «сливочных» с июля 2018 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне левый вингер сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач, а также получил 12 карточек (11 жёлтых и одну красную). Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 200 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиус раздумывает над предложением из Саудовской Аравии.