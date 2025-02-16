Стало известно, где продолжит карьеру Винисиус

«Реал» близок к продлению контракта с нападающим Винисиусом Жуниором до лета 2030 года.
Напомним, Винисиус выступает за «сливочных» с июля 2018 года. Его действующее соглашение истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне левый вингер сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 12 голевых передач, а также получил 12 карточек (11 жёлтых и одну красную). Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиус раздумывает над предложением из Саудовской Аравии.
Ну ок. Будьте правы сами для себя.
На этом для себя дискуссию считаю закрытой.
Ну ок. Будьте правы сами для себя.
На этом для себя дискуссию считаю закрытой.
В любом случае, огорчу хотя бы тем, что в примере со смартфонами не маркетологи решают, насколько одноразовый телефон будет, а инженеры делают его таковым. Поскольку, например, при расчетах используется такой параметр, как долговечность изделия или долговечность узла. Маркетологи решают несколько иную задачу. Пример неудачный.
Ну а в данном случае - это просто выдача желаемого за действительное или просто плохое изложение мыслей.
Потому что, увидев то, что написано, я зашёл прочитать ли о то, что либо он дал кому-то короткое интервью, либо чья-то пресс-служба опубликовала текст со ссылкой. А тут - че-то написали без ссылок, без обоснования. Просто мусор, к сожалению.
В любом случае, огорчу хотя бы тем, что в примере со смартфонами не маркетологи решают, насколько одноразовый телефон будет, а инженеры делают его таковым. Поскольку, например, при расчетах используется такой параметр, как долговечность изделия или долговечность узла. Маркетологи решают несколько иную задачу. Пример неудачный.
Ну а в данном случае - это просто выдача желаемого за действительное или просто плохое изложение мыслей.
Потому что, увидев то, что написано, я зашёл прочитать ли о то, что либо он дал кому-то короткое интервью, либо чья-то пресс-служба опубликовала текст со ссылкой. А тут - че-то написали без ссылок, без обоснования. Просто мусор, к сожалению.
остальное не так однозначно ... )
остальное не так однозначно ... )
С заголовками та же история - новость с таким заголовком зайдут почитать большее количество людей. Разница с участниками из первого абзаца лишь в том, что новость можно не читать без потери привычного комфорта.
С заголовками та же история - новость с таким заголовком зайдут почитать большее количество людей. Разница с участниками из первого абзаца лишь в том, что новость можно не читать без потери привычного комфорта.
Он не собирается еще завершать карьеру
Он не собирается еще завершать карьеру
Почему заголовок говорит "Стало известно, где продолжит карьеру Винисиус", ну, то есть так, будто это уже решено на 100%. А в тексте "«Реал» близок к продлению контракта с нападающим...". Вопрос к редакции - так уже 100% или все же не совсем?) Почему б не написать прямо о том, что Винисиус близок к подписанию нового контракта, а дальше раскрыть?!
Почему заголовок говорит "Стало известно, где продолжит карьеру Винисиус", ну, то есть так, будто это уже решено на 100%. А в тексте "«Реал» близок к продлению контракта с нападающим...". Вопрос к редакции - так уже 100% или все же не совсем?) Почему б не написать прямо о том, что Винисиус близок к подписанию нового контракта, а дальше раскрыть?!