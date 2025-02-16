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«Ювентус» обсудит продление контракта со своим основным защитником

вчера, 14:58

В конце февраля «Ювентус» намерен обсудить вопрос продления контракта с защитником Федерико Гатти. Сообщается, что в клубе высоко ценят лидерские качества Гатти и предложат ему пятилетнее соглашение с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

В текущем сезоне 26-летний центральный защитник провёл 32 матча во всех турнирах, забил один мяч, отметился двумя голевыми передачами и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 25 миллионов евро.

Напомним, Гатти включён в команду недели Лиги чемпионов.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:44
Недорого довольно стоит основной защитник
Гость
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