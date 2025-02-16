Де Йонг принял решение относительно своего будущего

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вчера, 12:12

Полузащитник «Барселоны» счастлив в стане «сине-гранатовых» и хочет остаться. Однако его агент считает, что лучше начать переговоры о продлении контракта, когда сезон будет близок к завершению в марте или апреле. Де Йонгу очень комфортно работать с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом, который верит в него.

Напомним, 27-летний голландец выступает за каталонцев с июля 2019 года. В текущем сезоне на счету де Йонга 23 матча, два гола и ассист.

Ранее сообщалось, что Флик просит руководство «Барселоны» продлить контракт с хавбеком.