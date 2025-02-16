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Де Йонг принял решение относительно своего будущего

вчера, 12:12

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг счастлив в стане «сине-гранатовых» и хочет остаться. Однако его агент считает, что лучше начать переговоры о продлении контракта, когда сезон будет близок к завершению в марте или апреле. Де Йонгу очень комфортно работать с главным тренером «Барселоны» Хансом-Дитером Фликом, который верит в него.

Напомним, 27-летний голландец выступает за каталонцев с июля 2019 года. В текущем сезоне на счету де Йонга 23 матча, два гола и ассист.

Ранее сообщалось, что Флик просит руководство «Барселоны» продлить контракт с хавбеком.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:27
Там про зарплату цыганщина начнется, будут травить что в 19м слишком много насыпали
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Сашка Охотник (раскрыть)
вчера в 12:23
Здравствуйте.

Сейчас всё у всех игроков Монако и Нанта должно быть.
Гость
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