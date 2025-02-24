Флик считает, что судьи должны защищать всех игроков

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, должны ли арбитры защищать таких игроков, как вингер Ламин Ямаль.
Я бы не сказал, что судьи должны защищать Ламина, Винисиуса или какого-то конкретного игрока. Нужно защищать всех. VAR должен следить за жёсткими фолами, чтобы показывать красные для предотвращения таких действий. Мы должны защищать игроков в случае нарушения правил.
Я так понимаю показывать красные должен исключительно соперникам Барселоны, а защищать нужно исключительно игроков Барселоны. А Флик очень быстро превратился в очередного клоуна у руля Барсы. У них там что, по условиям контракта тренер обязан выглядеть идиотом, или атмосфера в клубе располагает. Когда судья в недавнем матче Барселоны с Райо бегал в сине-гранатовой футболке, отменял чистые голы в ворота каталонцев и ставил левые пенальти их соперникам, немца всё устраивало, он ещё и хвалебные оды выписывал судьям, а как только царапнули Ямаля, так сразу как флюгер развернулся на 180 градусов.
Я так понимаю показывать красные должен исключительно соперникам Барселоны, а защищать нужно исключительно игроков Барселоны. А Флик очень быстро превратился в очередного клоуна у руля Барсы. У них там что, по условиям контракта тренер обязан выглядеть идиотом, или атмосфера в клубе располагает. Когда судья в недавнем матче Барселоны с Райо бегал в сине-гранатовой футболке, отменял чистые голы в ворота каталонцев и ставил левые пенальти их соперникам, немца всё устраивало, он ещё и хвалебные оды выписывал судьям, а как только царапнули Ямаля, так сразу как флюгер развернулся на 180 градусов.