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Флик считает, что судьи должны защищать всех игроков

вчера, 18:54

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о том, должны ли арбитры защищать таких игроков, как вингер Ламин Ямаль.

Я бы не сказал, что судьи должны защищать Ламина, Винисиуса или какого-то конкретного игрока. Нужно защищать всех. VAR должен следить за жёсткими фолами, чтобы показывать красные для предотвращения таких действий. Мы должны защищать игроков в случае нарушения правил.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Отговорки сливочных с начала сезона. У нас ушел Кроос, пришел мбаппе, судьи выпиливают команду, англичанин не знает английский язык и так далее)) Флик поставил тот футбол, который даёт результат и красивую игру. Все остальное неважно. Если станем чемпионами, тем более неважно))) если нет, ничего поделать. Команда растет и движется на первом пути.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 23:01
Что делать пацану, как не смеяться?)) Ямаль выложил фото с эмодзи смеха. Ну нет у других такого клубного канала, как у реала ))) ноют и плачут все 24/7
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:26
Привет, Виталий!!!
У всех игроков, в разной степени, после каждой игры существуют увечья. Но одни выкладывают это в сети, а другие мужественно терпят...
Помню, знаменитый футболист киевского Динамо и сб.СССР О.В.Блохин, после каждой игры бежал в медпункт- мерять давление и температуру)))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:22
Вот только не надо опять про состав. Любимая отговорка болельщиков Барселоны в случае неудачи: "А у нас детский сад!!! А у нас 17-летние дети!!!" Ничего Флик не исправил и не поправил. Команда, как проваливалась в центре поля, так и проваливается, безграмотно играет при конратаках соперника, не держит баланс и тд. Говорил и говорю- Флик безграмотный тренер, играющий, исключительно на индивидуальном мастерстве своих игроков, имея креативную и острую атаку.
Incredulous
Incredulous ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
Что-то я не вижу рваной раны на этом фото, о которой вы писали в соседней ветке. Или у страха глаза велики.
А игрок, который после матча сразу же бежит выкладывать в соцсети как его обидели и ножку поцарапали, вряд ли заслуживает уважения.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
Какой состав команды, такая и игра команды. Флик хотел усиления. А есть что имеется. И даже такими кадровыми проблемами команда организована и побеждает. Да, был спад после резвого старта)) и Реал отыграл -8..и сделал отрыв +7... Тренер грамотно перестроил команду, и снова команда на первом. Это то что нас устраивает))) для фанатов Барсы красивая атакующая игра и победа это как особая религия. А к совершенству нет предела. Через год будет другая по качеству игра. Только так возможно побеждать Реал и остальных.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Ну и что, что он признан лучшим? Все эти временные номинации х....я на посном масле. Как можно называть человека лучшим тренером, если у него нет элементарного грамотного баланса в линиях? А если вспомнить его игры в Лиссабоне, с Атлетико и другими, то о каком лучшем тренере может идти речь?! шварц тоже признавался лучшим тренером- причем дважды. Комедия.)))
На счет Ямаля согласен, да, техничные футболисты всегда страдают больше от костоломов, но одно дело, когда реально лупят по ногам, и совсем другое- когда технари, откровенно симулируют...
2ypjhmq4nt7t
2ypjhmq4nt7t
вчера в 20:35
Все верно сказал, грубость нужно искоренять.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:30
А судья после вар решил что даже ж.к. не стоит давать игроку лам Пальмас а..так как считает что фол был недостаточный
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:28
Вот фото после матча с лам Пальмас.
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:26
"...VAR должен следить за жёсткими фолами, чтобы показывать красные для предотвращения таких действий. Мы должны защищать игроков в случае нарушения правил..."

Я так понимаю показывать красные должен исключительно соперникам Барселоны, а защищать нужно исключительно игроков Барселоны. А Флик очень быстро превратился в очередного клоуна у руля Барсы. У них там что, по условиям контракта тренер обязан выглядеть идиотом, или атмосфера в клубе располагает. Когда судья в недавнем матче Барселоны с Райо бегал в сине-гранатовой футболке, отменял чистые голы в ворота каталонцев и ставил левые пенальти их соперникам, немца всё устраивало, он ещё и хвалебные оды выписывал судьям, а как только царапнули Ямаля, так сразу как флюгер развернулся на 180 градусов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:21
Флика признали лучшим тренером февраля. Поэтому его интервью много. Это работа журналистов и новостных агенств. Насчёт травм Ямаля. В декабре парень получил травму и много игр пропустил. Соперники намеренно бьют техничных игроков.. не только каталонских, п вообще. Так всегда было
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:38
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Падать при малейшем контакте и угрозе потери мяча это Барса-стайл)...причем не только в штрафной соперника...
Capral
Capral
вчера в 19:04
А по-моему, Флика стало уже очень много... Раздает интервью- налево и направо. Что касается Ямаля, то он- симулянт, и при малейшем дуновении ветерка сразу падает и ждет назначения пенальти. Не скажу, что Вини идеальный, и у него негатива хватает, но он идет в обводку, несмотря ни на что, и не ищет повод для падений, если только, действительно, на нем серьезно не нарушают правила...
протон
протон
вчера в 19:03
Если бы в самом начале наказывали Винисиуса за длинный язык и провокации, то многих проблем впоследствии можно было избежать. Друзьями Реалу не стали, даже наоборот. И зачем жалели спрашивается?! Сами себе злобные буратины.
drug01
drug01
вчера в 19:00
Судьи должны судить строго по правилам!
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