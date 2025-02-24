Флик считает, что судьи должны защищать всех игроков

Главный тренер «Барселоны» ответил на вопрос о том, должны ли арбитры защищать таких игроков, как вингер .

Я бы не сказал, что судьи должны защищать Ламина, Винисиуса или какого-то конкретного игрока. Нужно защищать всех. VAR должен следить за жёсткими фолами, чтобы показывать красные для предотвращения таких действий. Мы должны защищать игроков в случае нарушения правил.