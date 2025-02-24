Бензема высказался о словах Роналду про лучшего футболиста в истории

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема отреагировал на слова футболиста команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду, назвавшего себя лучшим игроком в истории.
Каждый считает так, как хочет. Если он видит себя лучшим в истории... Для меня, например, лучшим является Роналдо из Бразилии.
Не люблю проводить сравнения между футболистами, полагаю, что у каждого из них своя история, и у него она своя, он [Криштиану] очень хорош.
Но вы никогда не услышите ничего подобного от Суареса о Месси. Потому что в Барселоне люди дружат и нет места зависти. В любом случае, речь не об Ибре...
Что касается Роналдо: бразилец просто был травматичен, и скорее всего это было из-за плохой еды. Если бы он был дисциплинирован во всех аспектах спортивной деятельности, он, возможно, достиг бы 1000 голов быстрее, чем Роналду, который через 1.5 года вероятно достигнет. А он любил есть все, что попадалось ему в рот, хотя был настолько одарен, что все равно показывал результаты и выигрывал трофеи.
Но вы никогда не услышите ничего подобного от Суареса о Месси. Потому что в Барселоне люди дружат и нет места зависти. В любом случае, речь не об Ибре...
Что касается Роналдо: бразилец просто был травматичен, и скорее всего это было из-за плохой еды. Если бы он был дисциплинирован во всех аспектах спортивной деятельности, он, возможно, достиг бы 1000 голов быстрее, чем Роналду, который через 1.5 года вероятно достигнет. А он любил есть все, что попадалось ему в рот, хотя был настолько одарен, что все равно показывал результаты и выигрывал трофеи.