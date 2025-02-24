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Бензема высказался о словах Роналду про лучшего футболиста в истории

вчера, 13:42

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема отреагировал на слова футболиста команды «Аль-Наср» Криштиану Роналду, назвавшего себя лучшим игроком в истории.

Каждый считает так, как хочет. Если он видит себя лучшим в истории... Для меня, например, лучшим является Роналдо из Бразилии.

Не люблю проводить сравнения между футболистами, полагаю, что у каждого из них своя история, и у него она своя, он [Криштиану] очень хорош.

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 17:48
Умыл дрыг-ногу.. 🤭
yka799k76xk6
yka799k76xk6
вчера в 16:34
Дружбы похоже между ними не осталось
69Haya96
69Haya96
вчера в 15:17
Даже Руни однажды высказался в этом контексте. Но проблема Руни была в другом: он всегда видел накаченное тело Роналду в душе, а потом смотрел на свое собственное. Проблема Бензема в том, что ему пришлось играть вторую скрипку в «Реале», когда Роналду был его товарищем по команде.

Но вы никогда не услышите ничего подобного от Суареса о Месси. Потому что в Барселоне люди дружат и нет места зависти. В любом случае, речь не об Ибре...

Что касается Роналдо: бразилец просто был травматичен, и скорее всего это было из-за плохой еды. Если бы он был дисциплинирован во всех аспектах спортивной деятельности, он, возможно, достиг бы 1000 голов быстрее, чем Роналду, который через 1.5 года вероятно достигнет. А он любил есть все, что попадалось ему в рот, хотя был настолько одарен, что все равно показывал результаты и выигрывал трофеи.
892nbtbyw2ge
892nbtbyw2ge
вчера в 14:22
Хвалить себя не солидно.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:19
Бензема фактически пожертвовал своей личной футбольной карьерой ради Роналду, причём сделал это добровольно. А сейчас начал жалеть о таком решении. Вот и решил пройтись немного по своему бывшему одноклубнику. Не солидно...
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