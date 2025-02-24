Бензема высказался о словах Роналду про лучшего футболиста в истории

Нападающий клуба «Аль-Иттихад» отреагировал на слова футболиста команды «Аль-Наср» , назвавшего себя лучшим игроком в истории.

Каждый считает так, как хочет. Если он видит себя лучшим в истории... Для меня, например, лучшим является Роналдо из Бразилии.

Не люблю проводить сравнения между футболистами, полагаю, что у каждого из них своя история, и у него она своя, он [Криштиану] очень хорош.