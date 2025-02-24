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«Спартак» обыграл «Насаф» в товарищеском матче

вчера, 18:58
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«Спартак» одержал победу над «Насафом» в контрольной игре (3:1).

На 17-й минуте счёт открыл Тео Бонгонда. На 26-й Эсекьель Барко удвоил преимущество московской команды. Маркиньос на 48-й забил третий мяч. Единственным голом в составе клуба из Узбекистана отметился Хусаин Норчаев на 81-й.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:35
первая половина матча удалась !
Doping_87
Doping_87 ответ NbKA555 (раскрыть)
сегодня в 04:47
Нет игра не отличная. Только первый тайм. MVP матча жирный Максименко.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:42
ЧИТАТЬ НУЖНО ВСЁ И ОТ ВСЕХ! )) А потом - АНАЛИЗИРОВАТЬ ПРОЧИТАННОЕ.
Понятно, что сейчас что-то определённое о ВСЕХ новичках команды говорить практически нельзя, но та информация, которую дал Гурцкая и есть - информация к размышлению.
По крайней мере, следить за игрой Гарсии буду держа эту информацию в уме.
Буду, конечно, рад, если Гурцкая ошибся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:17, ред.
О, контрольный матч! Круто.
Кроме узбекского Насафа никого КБшники не нашли для спарринга. Искали искали достойных ..., всю голову изломали, вусмерть уморились, но НИКОГО вокруг! Во оказия то какая! Охренеть не встать!

P.S. Скоро с паралимпийцами играть будут..., да и те им, глядишь, навтыкают ... с таким то отношением к профессии. (facepalm)
Paralon
Paralon ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:39
За такие деньги он должен моментально в основу заходить. Ярлык - лишним не будет, это не про игрока за такую сумму.
Но пока рано, орать во всё горло, что трансфер провальный, смотреть надо по официальным играм.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 22:37, ред.
Привет! Не возражаешь я прокомментирую типа взгляд со стороны?
Так вот начну с того, что среди агентов нет совршенно искренних людей. У них на уме исключительно агентские мысли, т.е. продвижение своих креатур и охаивание трансферов, осуществленных без их участия. Особенно на приличные сумы, как с Гарсией. Так вот мое впечатление, правда мимолетное об этом парне. Он не должен затеряться в нынешнем Спартаке. Тем более сегодня Бонгонда хорош, а завтра все возможно. Да и Угальде пока не разыгрался. У Маркиньоса сейчас подъем, а что будет завтра не знает никто. Так что парень с Тринидада вполне может и должен заиграть. Многие ругают чемпионат Греции, а по факту РПЛ недолеко ушла. При этом велика роль Деяна и не только в плане тактики, но и в плане психологии при внедрении этого парня в состав. Но мне кажется он лишним не будет. Мой совет. Не читай агентов, особенно Селюка и Гурцкая. Жду ответ истинного спартача.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:17
Всё вполне предсказуемо .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:02, ред.
Забудим все эти игры и начнем смотреть футбол , официальные игры все покажут. Единственное я думаю положительное в этих подготовительных играх , это то что увидели кто есть кто и в какой готовности. Думаю что Станкевич правильные выводы сделает особенно по вратарской линии...Эти ляпы у максимки не вчера и сейчас , а превратились в правило...
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:59
Желающие могут прокомментировать... )

"Тимур Гурцкая сомневается в успехе Ливая Гарсии в «Спартаке».
– Ливай Гарсия не будет играть. Это будет не второй Соболев, но человек, который может выйти только на замену, быть на подхвате. Он сможет проявить себя, забив третий гол.

Он не будет выигрывать матчи, потому что он не будет выходить в стартовом составе. Стартовый состав этой команды решен. Будет играть Барко, пока он живой, Солари и Угальде. Эта латиноамериканская тройка и будет решать игру.

– Вы не думаете, что это игра вдолгую? Что уход Угальде летом уже решен?

– В «Спартаке» так не думают. Там нет такого мозга, который думает о том, что будет через два года.

Во-вторых, Гарсии 28 лет (27 – Спортс’‘). Ему же не 21 год. Если бы ему было 20 лет и он был бы на старте…Он заканчивает. Его лучший год был три года назад, потом все хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашелся «Спартак», который вливает двадцатку.

Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Ливай Гарсию из Греции за такие бабки, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент Тимур Гурцкая. "
lotsman
lotsman
вчера в 21:11
Спартачей с победой, хотя не всё гладко было в этой проверке на готовность к чемпионату.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:40
Максименко явно напрягает.
Конечно ему спасибо, но...
Привоз за привозом!
NbKA555
NbKA555
вчера в 20:14
Хорошая игра.Первый тайм шикарный.Ждем воскресного матча с Оренбургом.Всем добра!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 20:04
Мне интересны в разной степени все клубы РПЛ, хотя я и симпатизирую одной команде. Слежу не только за Спартаком, но и за Краснодаром, Ростовом, КС, Акроном, Локо, ну и конечно за Зенитом и Динамо. Знаю все новости этих клубов, наслышан об их проблемах. Футбол люблю уже очень много лет.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 20:02
Кто был на поле последние 20 минут? А,это резерв будущего чемпиона...Станкович от позора бегом побежал в раздевалку.Не могу не умолчать про Максимку.Когда этот ,,звездун,, прекратит издеваться над командой? Если бы соперник был покруче,он сегодня бы 3-4 получил...
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:28
рад Анатолий, что вы смотрите наши товарняки в межсезонье😂 я честно мучился, когда игру цска наблюдал на кубке матч тв... жаль, что цска так и не подписали плеймейкера с Бразилии, по нападающему будем смотреть вашему...мне всегда нужен сильный цска для дерби
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 19:23, ред.
смотрел второй тайм Спартака против чемпиона Узбекистана. в перерыве поставил, что насаф забьёт, ибо слишком хорошо знаю свою любимую команду...что хочется сказать, похоже Генич был прав на счёт Максименко, Саше похоже конкуренция мешает и его сильно нервирует. ставил я зная, что Сашок минимум раз накосячит и Максименко смело дал пас игроку нападения узбекского клуба, тот пробил в нашего вратаря...правда на 80й минуте Сашок пустил за шиворот с центра поля😂🤣 я честно не знаю как можно бороться нам за чемпионство, когда наш вратарь второй товарняк подряд голевые нападающим соперника раздаёт ( с зенитом вообще пас " крутейший " был) по Солари и Гарсии будем смотреть...теперь хотелось бы снова обратить внимание где мы будем играть против акрона в кубке России, неужели в Самаре и из газона сделаем огород? неужели нельзя сыграть в Тольятти на искуственном поле? почему наши комитеты молчат из года в год, на кой х..р в первых числах марта играть в минус или в плюс 2 в московском регионе на натуральном газоне?????? p.s у нас с марта на открывашке начали продавать билеты на трибуну D. пора уже фанатам вернуться на стадион, уже сейчас ясно, что отменять FAN ID не будут и тут вопрос стоит в том вернутся ли фанаты сейчас за ворота или их места займёт молодёжь и через 2-3 года открывашка снова будет собирать аншлаги, а на рядовые игры 25000 зрителей...надо сделать верное решение и вернуться на стадион сейчас, впереди игра за чемпионство против зенита, вперёд Спартак!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:15
Максименко не терпит конкуренции. В прошлом сезоне, когда Селихов из травм не вылезал, Максименко был на уровне и уверен в себе. И тут вдруг появился Помазун совсем не травматичный и Саша запсиховал. Вот она оборотная сторона конкуренции. Большинство вратарей не терпят конкуренции в лубе.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:09
Не одной русской фамилии в протоколе, зато москвичи... хорошо что у узбеков есть узбеки...
протон
протон
вчера в 19:03
Второй тайм проиграли вчистую, Барко надо беречь, узбеки ему чуть ноги не переломали.
Денисов всё хуже и хуже, даже в ФНЛ, думаю, есть игроки лучше него.
Максименко надо как-то собраться, перестать привозить. Солари и Гарсия ничего показать не успели, надо их со старта посмотреть
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:01, ред.
Рекордный трансфер опять никак себя не проявил. И даже песню не спел. Зачем брали непонятно. Кто то пилит и пилит лукойловские деньги исправно, я уже даже теряюсь кто и что за призрачная схема, тайна покрытая мраком
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:00
Хорошая была разминка.
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