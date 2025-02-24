«Спартак» обыграл «Насаф» в товарищеском матче

«Спартак» одержал победу над «Насафом» в контрольной игре (3:1).
На 17-й минуте счёт открыл Тео Бонгонда. На 26-й Эсекьель Барко удвоил преимущество московской команды. Маркиньос на 48-й забил третий мяч. Единственным голом в составе клуба из Узбекистана отметился Хусаин Норчаев на 81-й.
Денисов всё хуже и хуже, даже в ФНЛ, думаю, есть игроки лучше него.
Максименко надо как-то собраться, перестать привозить. Солари и Гарсия ничего показать не успели, надо их со старта посмотреть
Денисов всё хуже и хуже, даже в ФНЛ, думаю, есть игроки лучше него.
Максименко надо как-то собраться, перестать привозить. Солари и Гарсия ничего показать не успели, надо их со старта посмотреть