Родригао покинул «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе защитника .

Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!