Родригао покинул «Зенит»

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе защитника Родригао.
«Сине-бело-голубые» и бразильский защитник достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.
Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!
Можно получить пояснения - за какой это флуд мне вынесена жёлтая карточка?
Можно получить пояснения - за какой это флуд мне вынесена жёлтая карточка?