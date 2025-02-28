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Родригао покинул «Зенит»

вчера, 20:20

Пресс-служба «Зенита» объявила об уходе защитника Родригао.

«Сине-бело-голубые» и бразильский защитник достигли договоренности о досрочном прекращении контракта.

Футбольный клуб «Зенит» желает Родригао удачи в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы и трофеи, которые навсегда останутся частью нашей общей истории!

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Все комментарии
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 22:18
Это тот самый, что получил по морде от Шамана Николсона?😀
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:16
Я в курсе стартового состава Зенита и в прошлом сезоне и в этом. Откройте протоколы и убедитесь. Сколько игр он был в заявке. но сидел на лавке. Как только пришли Нино и Эракович , и Алип, он сел на лавку. , А до этого играл Чистяков Открою маленький секрет. Он (Родригао) хотел с Федотовым в Москву, но Зенит этого не допустил. Вот и все. Остальное - это гипотеза ваша.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:03
- Мавр сделал своё дело... Мавр может уходить... (Просто цитата, банить не обязательно...)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:54
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Vilar
Vilar
вчера в 20:50
Классная работа - сидеть на лавке за бешеную зарплату, нужен талант.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:44, ред.
Здрасте!

Можно получить пояснения - за какой это флуд мне вынесена жёлтая карточка?
magnum3000
magnum3000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:44
После покупки он постоянно был в стартовом составе, пока не получил травму, а затем рецидив. Почти год лечился, а потом так и не вышел на свой уроверь, стал медленным и осторожным. Так что пример Ваш не в масть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:27
Классический пример футболиста, который был взят из Сочи с единственной цели чтобы другим не достался. Просидел 2 года на лавке в Зените , теперь отпущен на все 4 стороны.
Гость
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