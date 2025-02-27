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«Бавария» отозвала предложение Киммиху о продлении контракта

вчера, 15:26

«Бавария» проинформировала полузащитника Йозуа Киммиха о том, что предложение о продлении его контракта больше не действует.

Первым об этом сообщил Bild, теперь информацию подтверждает Kicker. Клуб посчитал, что переговоры затягиваются, и ожидал, что 30-летний игрок сам примет решение.

Действующее соглашение футболиста истекает летом.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:58
Похоже на ситуацию с Кроосом, основной игрок уходит. Тоже в Реал?) Так же хочет проверить себя в другой лиге.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:57
Неужели Бавария способна принимать правильные решения - я приятно удивлен...
qssgz6kreb7k
qssgz6kreb7k
вчера в 16:54
Руководству команды видней чего стоит каждый игрок.
112910415
112910415
вчера в 16:27
судьба играет человеком
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:27
Die Bayern werden 125: Ist der FCB Fluch oder Segen für den deutschen Fußball?
Ещё не читал, но думаю интересно. На досуге прочту...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:14
Киммих начинал как красный бык Лейпцига.с
своевременно перешел в Баварии и отбегал верой и правдой, служа клубу и играя там,где было нужно. пора попрощаться с ним.
и пользуясь случаем, поздравляю всех фанов ФК Бавария и этот клуб
со 125 летием!
Romeo 777
Romeo 777 ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 16:13
Киммих уже давно походу забыл, как играть крайнего защитника. Он же в опорке играет уже сколько сезонов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:02
Я думаю игрок без клуба не останется точно
Capral
Capral
вчера в 15:38
Киммих игрок полезный, но тормозной и слегка тугодумный. В определенной степени универсал, многое умеет- поддержать атаку, посодействовать в организации игры и даже, иногда- как разрушитель, но под тот футбол, что сейчас строит Компани, Киммих не очень подходит. Не сказать, что портит игру, но не добавляет динамики и свежести в наступательных действиях. Возраст, как для игрока его амплуа не критичный и мог бы еще поиграть. Видимо, это решение тренера. Вот только, кого на его позицию в Баварию, ума не приложу... Но думаю, если решение принято, значит пусто место не останется, найдут равноценную замену, а возможно и получше...
протон
протон
вчера в 15:30
Странная ситуация. К 30 годам Киммих уже давно сложившийся игрок, и прогрессировать уже явно не будет, чтоб ещё и повышать зп. Поэтому даже просто сохранение прежней лички должно смотреться для него отличным предложением.
3qyrrd57uxcv
3qyrrd57uxcv
вчера в 15:29
Щелкнули по носу за его нерешительность
YNWA
YNWA
вчера в 15:28
В Ливерпуль немца, на замену Трента!
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