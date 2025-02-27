«Бавария» отозвала предложение Киммиху о продлении контракта

«Бавария» проинформировала полузащитника Йозуа Киммиха о том, что предложение о продлении его контракта больше не действует.
Первым об этом сообщил Bild, теперь информацию подтверждает Kicker. Клуб посчитал, что переговоры затягиваются, и ожидал, что 30-летний игрок сам примет решение.
Действующее соглашение футболиста истекает летом.
Ещё не читал, но думаю интересно. На досуге прочту...
Ещё не читал, но думаю интересно. На досуге прочту...
своевременно перешел в Баварии и отбегал верой и правдой, служа клубу и играя там,где было нужно. пора попрощаться с ним.
и пользуясь случаем, поздравляю всех фанов ФК Бавария и этот клуб
со 125 летием!
своевременно перешел в Баварии и отбегал верой и правдой, служа клубу и играя там,где было нужно. пора попрощаться с ним.
и пользуясь случаем, поздравляю всех фанов ФК Бавария и этот клуб
со 125 летием!