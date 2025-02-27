«Бавария» отозвала предложение Киммиху о продлении контракта

1740659165

вчера, 15:26

«Бавария» проинформировала полузащитника о том, что предложение о продлении его контракта больше не действует.

Первым об этом сообщил Bild, теперь информацию подтверждает Kicker. Клуб посчитал, что переговоры затягиваются, и ожидал, что 30-летний игрок сам примет решение.

Действующее соглашение футболиста истекает летом.