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«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью

вчера, 21:27
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).

Счёт на 41-й минуте встречи открыл Иван Олейников. Краснодарцы отыгрались на 48-й — гол забил Виктор Са.

После этой игры «Краснодар» находится на первой строчке (40 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (19 баллов).

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Все комментарии
hf86mcmxu5ex
hf86mcmxu5ex
сегодня в 01:30
Самарцы на автобусе доехали до очка.
trtu99
trtu99
вчера в 23:09
Завтра Спартак накажет и Краснодар и Зенит!!!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:37
Судя по первым матчам, почти все команды выходят на встречу с "боевым" настроем. Если игроки Спартака и Станкович ЭТО понимают, то...
В общем, посмотрим. ))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:22
Зенит и Краснодар прям провожают Спартак на первое место. Если красно-белые конечно завтра победят, на что я очень надеюсь.
Futurista
Futurista ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:59, ред.
Оренбургу надо вернуть должок за первый тур...да и снаряд два раза в одну воронку не попадает)...тем более учебный - такой как Оренбург сейчас...
derrik2000
derrik2000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:56
Твои бы слова, да... ))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:56
Ох, как далеко ещё кубанцам до чемпионства ... Сегодня опять отскочили, повезло ..
Futurista
Futurista
вчера в 21:47
Спартак: Ну что?)...Теперь сообразим на троих?)...по 40)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:46
Игрокам Краснодара меньше надо разговаривать с судьями, особенно Кордобе
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:41
Краснодар обложался, да. Надо было доводить до логичного конца, но вот про судейство я лучше промолчу…
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:40, ред.
Да уж. Про игру в тайме первом в исполнении "Краснодара" слов, вписывающихся в цензуру сайта, в моем лексиконе наверное не найдется. Не, ну вроде как владение мячом, якобы давление на ворота соперника, да вот только с нулевым КПД. Опасные моменты отсутствовали как класс. Более того отгребли в свои ворота, и если бы не Агкацев могли отгрести и не один. В тайме втором вроде как что-то начало налаживаться, но для победы этого оказалось недостаточно. Более того, ежели бы не тот же Агкацев в концовке, могли и проиграть. Поэтому какие-то двоякие чувства от игры и от результата. Ну да ладно. Ну и главное хочется надеяться, что со Сперцяном будет все в порядке, иначе это будет потеря потерь. Ну а "КС" вполне себе качественный матч провели. В общем как-то так на мой как обычно сугубо субъективный взгляд.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:40
По ходу матча возникло ощущение, что Зиньковского и Сергеева как раз и не хватало Крыльям, чтобы ИГРАТЬ.
Сегодня Краснодар был хорош, НО ДО штрафной соперника.
Кубанцы ничем не удивили и болельщиков, и Осинкина: всё та же филигранная техника при обработке мяча, та же пластика в движениях легионеров...
Однако, как говорил Аркадий Райкин, "чего-то не хватает".
Спортивной злости, что ли?
Скажу так: если бы НЕ Акгацев, то счёт мог стать и 1-2, и 1-3 в пользу Крыльев.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:39
От этого матча впечатление складывается неоднозначное. Да,, Краснодар сильнее, но почему он тогда не выиграл.? Почему его преимущество не превращается в голы? Мало того, хозяева в конце могли и проиграть. Обидно. А что скажет Мусаев?
magnum3000
magnum3000
вчера в 21:35
Удивляет Краснодар. Всегда играют после Зенита и зная результат не уходят в отрыв. Это уже не в первый раз.
sn645nf33qzx
sn645nf33qzx
вчера в 21:35
Крылья были ближе к победе, Краснодар разочаровал.
KSY24
KSY24
вчера в 21:33, ред.
Какой же 75 этот писяков. Пожизни на содержании газпрома походу
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 21:32
Круто! Быки тоже потеряли очки. Теперь бы спартачи обо...лись - и можно спокойно обыгрывать Ростов.
69Haya96
69Haya96
вчера в 21:32
«Краснодар», как и в прошлом сезоне, демонстрирует "стойкость" на решающем этапе...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 21:32
Ему свиток оторвать!..
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 21:30
Нормальный матч. Судья не козёл, он олень. Его бы обратно в пердив или медиалигу.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:30
Итак, после этой ничья , завтра в случае победы Спартака , таблица РПЛ может выглядеть великолепно. Спартак впереди, Краснодар второй, а юбиляр третий! Красота и мечта
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:29
Ничья в пользу конкурентов. Ждём завтрашний матч Спартака и Оренбурга. Посмотрим, воспользуется ли Спартак такими подарками и позволит ли ему это Оренбург....
112910415
112910415
вчера в 21:28
Краснодар и Зенит с неподдельным интересом посмотрят по телевизору один из завтрашних матчей !
1viking17
1viking17
вчера в 21:28
Ничья в Краснодаре-это отличный результат
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:28
Ну что, говорил что нет у Краснодара дара выигрывать под грузом ответственности, говорил будут нули, немного ошибся. У Спартака есть шанс догнать лидеров, вот это интрига закручивается
Гость
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