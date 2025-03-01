«Краснодар» и «Крылья Советов» сыграли вничью

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 19-го тура РПЛ (1:1).
Счёт на 41-й минуте встречи открыл Иван Олейников. Краснодарцы отыгрались на 48-й — гол забил Виктор Са.
После этой игры «Краснодар» находится на первой строчке (40 очков), «Крылья Советов» занимают 10-е место (19 баллов).
Сегодня Краснодар был хорош, НО ДО штрафной соперника.
Кубанцы ничем не удивили и болельщиков, и Осинкина: всё та же филигранная техника при обработке мяча, та же пластика в движениях легионеров...
Однако, как говорил Аркадий Райкин, "чего-то не хватает".
Спортивной злости, что ли?
Скажу так: если бы НЕ Акгацев, то счёт мог стать и 1-2, и 1-3 в пользу Крыльев.
Сегодня Краснодар был хорош, НО ДО штрафной соперника.
Кубанцы ничем не удивили и болельщиков, и Осинкина: всё та же филигранная техника при обработке мяча, та же пластика в движениях легионеров...
Однако, как говорил Аркадий Райкин, "чего-то не хватает".
Спортивной злости, что ли?
Скажу так: если бы НЕ Акгацев, то счёт мог стать и 1-2, и 1-3 в пользу Крыльев.