Лаутаро Мартинес может получить дисквалификацию за богохульство

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сегодня, 11:15

Нападающий «Интера» произнёс богохульное выражение после поражения в матче Серии А против «Ювентуса» (0:1).

Доказательства были найдены лишь через несколько дней после того, как прокурор FIGC начал расследование. Глава FIGC Джузеппе Чине запросил файлы, записанные во время инцидента, и в итоге нашел компрометирующую аудиозапись, подтверждающую богохульство.

Однако 27-летний игрок вряд ли действительно получит дисквалификацию. Судья не мог вмешаться после игры, поскольку не было никаких аудиодоказательств инцидента. Теперь у Мартинеса есть неделя, чтобы решить, как отреагировать.

Одним из вариантов является рассмотрение спортивного дела в Федеральном суде и риск дисквалификации на один матч. Другой вариант — заключить сделку о признании вины и получить штраф. «Интер», скорее всего, будет настаивать на втором варианте, даже если он будет отрицать это утверждение.