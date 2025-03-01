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Лаутаро Мартинес может получить дисквалификацию за богохульство

сегодня, 11:15
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес произнёс богохульное выражение после поражения в матче Серии А против «Ювентуса» (0:1).

Доказательства были найдены лишь через несколько дней после того, как прокурор FIGC начал расследование. Глава FIGC Джузеппе Чине запросил файлы, записанные во время инцидента, и в итоге нашел компрометирующую аудиозапись, подтверждающую богохульство.

Однако 27-летний игрок вряд ли действительно получит дисквалификацию. Судья не мог вмешаться после игры, поскольку не было никаких аудиодоказательств инцидента. Теперь у Мартинеса есть неделя, чтобы решить, как отреагировать.

Одним из вариантов является рассмотрение спортивного дела в Федеральном суде и риск дисквалификации на один матч. Другой вариант — заключить сделку о признании вины и получить штраф. «Интер», скорее всего, будет настаивать на втором варианте, даже если он будет отрицать это утверждение.

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Все комментарии
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сегодня в 14:01
Италия разве не светское государство? Со свободой слова?
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 11:54
В Наср ему надо.. Там "богохульство" прощают на изи. 🤭
69Haya96
69Haya96 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:37
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 11:28
    Окстись, Лаутаро!
    69Haya96
    69Haya96
    сегодня в 11:20
    Мартинес получит штраф, заплатит его, и все забудут, что произошло.
    Гость
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