Судья Дэвид Кут, оскорбивший Клоппа, отстранён до 2026 года

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сегодня, 17:47

УЕФА принял решение о дисквалификации английского судьи до 30 июня 2026 года.

Данное решение было принято после того, как в ноябре 2024 года стало известно о появлении видеозаписи, на которой Кут в неформальной обстановке использует оскорбительные выражения в адрес экс-тренера «Ливерпуля» и обвиняет его в высокомерии.

Судья признал подлинность данной записи. УЕФА квалифицировал действия Дэвида как нарушение правил поведения, подрывающее репутацию футбола и организации.

В декабре 2024 года Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), организация, отвечающая за судейство в матчах Английской Премьер-Лиги, уволила Кута.