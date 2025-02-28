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Судья Дэвид Кут, оскорбивший Клоппа, отстранён до 2026 года

сегодня, 17:47

УЕФА принял решение о дисквалификации английского судьи Дэвида Кута до 30 июня 2026 года.

Данное решение было принято после того, как в ноябре 2024 года стало известно о появлении видеозаписи, на которой Кут в неформальной обстановке использует оскорбительные выражения в адрес экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа и обвиняет его в высокомерии.

Судья признал подлинность данной записи. УЕФА квалифицировал действия Дэвида как нарушение правил поведения, подрывающее репутацию футбола и организации.

В декабре 2024 года Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), организация, отвечающая за судейство в матчах Английской Премьер-Лиги, уволила Кута.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:42
Кут, это тот, что по сути уволил никак неувольняемого Тен Хага? Ну, сделал хорошее дело и думал, что теперь-то ему все можно! Но с другой стороны, что это за слежка такая за арбитрами ведется?! Уж и слова сказать нельзя в неформальной обстановке! Это чисто инквизиция какая-то средневековая! То есть, в Англии, по сути, 16 век?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:58
Погорел на Клоппе...
Последний небось с ехидной улыбочкой вкушает сообщение о наказании обидчика!
Вот ну не мог просто так, судья послать немца хоть и по-женски, но далеко))
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 17:55
Вполне справедливое наказание!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:50
За длинный язык нужно наказывать... рукоблудному рот поганый нужно зашить...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:48
У Кута будет время хорошо подумать...)
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