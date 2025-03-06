ЦСКА сегодня объявит о трансфере Вильягры

По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА заявит полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягру на 2-ю часть сезона.
Московский клуб успешно завершил все юридические формальности, связанные с подготовкой документов и взаимодействием с Ассоциацией футбола Аргентины.
О подписании хавбека будет объявлено сегодня. Соглашение будет действовать в течение четырех лет.
В рамках трансфера «Ривер Плейт» получит денежную компенсацию в размере 4 миллионов долларов и 50% от суммы будущей перепродажи футболиста.
Наверное ,ефрейтор
Наверное ,ефрейтор