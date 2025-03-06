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ЦСКА сегодня объявит о трансфере Вильягры

сегодня, 19:43

По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА заявит полузащитника «Ривер Плейта» Родриго Вильягру на 2-ю часть сезона.

Московский клуб успешно завершил все юридические формальности, связанные с подготовкой документов и взаимодействием с Ассоциацией футбола Аргентины.

О подписании хавбека будет объявлено сегодня. Соглашение будет действовать в течение четырех лет.

В рамках трансфера «Ривер Плейт» получит денежную компенсацию в размере 4 миллионов долларов и 50% от суммы будущей перепродажи футболиста.

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Все комментарии
qjqxgq6ma9c6
qjqxgq6ma9c6
сегодня в 20:17
Какое ему звание присвоят в армии российской
Наверное ,ефрейтор
drug01
drug01
сегодня в 20:16
Будем ждать усиление состава Цска
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:09
И опять Южная Америка... Когда уже мы будем видеть российские фамилии в информации о трансферах? Почему российские футболисты так не востребованы? Не верю, что где-то в глубинке нет юных талантов. Их просто нужно поискать, а потом немного с ними поработать. В глубинке молодые люди менее испорчены.
djo11
djo11
сегодня в 19:54
мне тут кое кто доказывал что опорник цска не нужен) мол есть кисляк и мухин) ну-ну)))
shlomo
shlomo
сегодня в 19:44
Пожелаю ему удачи в нашем чемпе... может и усилит коняшек своей игрой.
Гость
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