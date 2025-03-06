ЦСКА сегодня объявит о трансфере Вильягры

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сегодня, 19:43

По информации инсайдера Ивана Карпова, ЦСКА заявит полузащитника «Ривер Плейта» на 2-ю часть сезона.

Московский клуб успешно завершил все юридические формальности, связанные с подготовкой документов и взаимодействием с Ассоциацией футбола Аргентины.

О подписании хавбека будет объявлено сегодня. Соглашение будет действовать в течение четырех лет.

В рамках трансфера «Ривер Плейт» получит денежную компенсацию в размере 4 миллионов долларов и 50% от суммы будущей перепродажи футболиста.