Агент Жиго допустил возвращение защитника в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, поделился мнением о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».
Самуэль по-прежнему привязан к «Спартаку» и его очень крутым фанатам. Если «Спартак» с нами свяжется по поводу возвращения, мы обсудим данный вариант.
Уезжал во Францию по причине "жена настояла: ей в России скучно и не нравится".
А приедет ТОЖЕ "жена настояла: пожив во Франции, она поняла, что в России всё прекрасно"???)))
Большая вероятность того, что к нам он вернётся только с целью срубить бабла подписав контракт с неплохой зарплатой.
А там - "расторжение контракта по взаимному согласию", выплата неплохой неустойки...
Не, как-то с недоверием отношусь к таким "осознавшим"...
Уезжал во Францию по причине "жена настояла: ей в России скучно и не нравится".
А приедет ТОЖЕ "жена настояла: пожив во Франции, она поняла, что в России всё прекрасно"???)))
Большая вероятность того, что к нам он вернётся только с целью срубить бабла подписав контракт с неплохой зарплатой.
А там - "расторжение контракта по взаимному согласию", выплата неплохой неустойки...
Не, как-то с недоверием отношусь к таким "осознавшим"...