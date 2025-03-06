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Агент Жиго допустил возвращение защитника в «Спартак»

сегодня, 17:34

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Лацио» Самуэля Жиго, поделился мнением о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».

Самуэль по-прежнему привязан к «Спартаку» и его очень крутым фанатам. Если «Спартак» с нами свяжется по поводу возвращения, мы обсудим данный вариант.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 20:17
При всём уважении к Жиго я его без Джикии не представляю в обороне Спартака) Если уж бородатые дядьки то два. Но у нас сейчас великолепная пара Бабич и Дуарте, плюс Чернов на подхвате и нам в целом никто не нужен. Только если на Абену поменял не глядя для глубины состава если бы была такая возможность
lotsman
lotsman
сегодня в 18:58
В Спартаке спят и видят когда Жиго вернётся в команду.)
derrik2000
derrik2000 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:23
Ключевой вопрос - ЗАЧЕМ ему возвращаться в Спартак???
nik9373
nik9373 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 18:06
Хуже не будет. Вопрос в том, заинтересован ли Спартак в нём.
112910415
112910415
сегодня в 18:05
пожалуй, поздно ...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:03
Не смотря на то, что Жиго ВЕЛИКОЛЕПНО играл за Спартак - был чуть ли не единственным, кто практически каждый матч показывал всё своё высокое мастерство - я бы критически отнёсся к его желанию опять играть за КБ.
Уезжал во Францию по причине "жена настояла: ей в России скучно и не нравится".
А приедет ТОЖЕ "жена настояла: пожив во Франции, она поняла, что в России всё прекрасно"???)))
Большая вероятность того, что к нам он вернётся только с целью срубить бабла подписав контракт с неплохой зарплатой.
А там - "расторжение контракта по взаимному согласию", выплата неплохой неустойки...
Не, как-то с недоверием отношусь к таким "осознавшим"...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:54
А нужен ли он Спартаку?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:37, ред.
Это было бы круто, он сильнее Бабича
Гость
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