Агент Жиго допустил возвращение защитника в «Спартак»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Лацио» , поделился мнением о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».

Самуэль по-прежнему привязан к «Спартаку» и его очень крутым фанатам. Если «Спартак» с нами свяжется по поводу возвращения, мы обсудим данный вариант.