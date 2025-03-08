Глазнер о состоянии Матета: «Всё не так плохо»

Главный тренер «Кристал Пэлас» ответил на вопрос о состоянии нападающего , которого в матче Кубка Англии ногой по голове ударил голкипер «Миллуолла» Лиам Робертс.

С Матета всё в порядке, он находится дома, восстановление идет хорошо. У него не было ни переломов, ни сотрясения мозга, заживление раны идет так, как и планировалось.

На следующей неделе он вместе с нами полетит в Марбелью и будет заниматься индивидуально. Если все пойдет так, как мы хотим, то к матчу с «Фулхэмом» [в 1/4 финала Кубка Англии] он будет готов.

В ближайшей игре Жан-Филипп не сможет выйти на поле, но всё не так плохо.