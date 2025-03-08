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Глазнер о состоянии Матета: «Всё не так плохо»

вчера, 10:35

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Глазнер ответил на вопрос о состоянии нападающего Жана-Филиппа Матета, которого в матче Кубка Англии ногой по голове ударил голкипер «Миллуолла» Лиам Робертс.

С Матета всё в порядке, он находится дома, восстановление идет хорошо. У него не было ни переломов, ни сотрясения мозга, заживление раны идет так, как и планировалось.

На следующей неделе он вместе с нами полетит в Марбелью и будет заниматься индивидуально. Если все пойдет так, как мы хотим, то к матчу с «Фулхэмом» [в 1/4 финала Кубка Англии] он будет готов.

В ближайшей игре Жан-Филипп не сможет выйти на поле, но всё не так плохо.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 11:46
Это хорошо что без особых последствий! Здоровья!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:23
Выздоравливай Жан-Филипп и старайся больше так "башку" не подставлять!
m5n6nw2kwh8t
m5n6nw2kwh8t
вчера в 11:19
Без него Пэласу тяжело будет
Гость
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