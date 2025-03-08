Семак сообщил, что один из игроков «Факела» изображал обезьяну

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вчера, 17:28

Главный тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу в Воронеже над «Факелом» в 20-м туре РПЛ (2:0), а также высказался об удалении полузащитника .

На 37‑й минуте прямое удаление заработал полузащитник хозяев поля Вячеслав Якимов. На 74‑й также красную карточку получил хавбек команды из Санкт-Петербурга, продемонстрировавший неприличный жест в сторону трибун.