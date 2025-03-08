Семак сообщил, что один из игроков «Факела» изображал обезьяну

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» прокомментировал победу в Воронеже над «Факелом» в 20-м туре РПЛ (2:0), а также высказался об удалении полузащитника Вендела.
На 37‑й минуте прямое удаление заработал полузащитник хозяев поля Вячеслав Якимов. На 74‑й также красную карточку получил хавбек команды из Санкт-Петербурга, продемонстрировавший неприличный жест в сторону трибун.
Лёгких побед не бывает. Игра сложилась для нас довольно успешно: первыми забили гол, потом удаление соперника…
К сожалению, удаление Вендела омрачило впечатление от матча. И не только удаление. Надеюсь, санкции последуют к тем людям, которые себя так ведут. И которые позволяют на расовой почве оскорблять игроков, людей с другим цветом кожи. Обзывать «макакой» игрока… надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.
То же самое хочу сказать об одном игроке команды соперника. Надеюсь, мы предоставим видео с этим игроком, который изображал обезьяну. Странно, почему этот момент остался без внимания судьи. Эти моменты меня очень расстроили. Надо вести себя достойно. Как на трибунах, так и на поле.