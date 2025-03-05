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Болельщики «Миллуолла» поприветствовали Робертса после инцидента с Матета

сегодня, 11:57

Болельщики «Миллуолла» на 8-й минуте матча Чемпионшипа с «Бристоль Сити» аплодисментами поприветствовали дисквалифицированного вратаря команды Лиама Робертса.

В игре Кубка Англии с «Кристал Пэлас» футболист вышел за пределы штрафной, чтобы перехватить передачу соперника, но нанёс удар ногой по голове нападающему Жану-Филиппу Матета. В результате форвард покинул поле на носилках и был доставлен в больницу, где ему наложили 25 швов. Робертс получил красную карточку, произошло это как раз на 8-й минуте.

Во время эмоциональной речи в перерыве поединка на BBC Sport председатель «Пэлас» Стив Пэриш сказал, что произошедшее поставило под угрозу жизнь француза. Игрок второго английского дивизиона подвергся огромному количеству оскорблений в социальных сетях после инцидента.

В заявлении, опубликованном в понедельник, «Миллуолл» сообщил:

Клуб возмущён оскорблениями, направленными на вратаря Лиама Робертса после неудачного столкновения в субботу с Жаном-Филиппом Матета.

Публикации по этому вопросу, а также позорные предположения, сделанные некоторыми новостными организациями и известными деятелями в спорте, что Лиам намеревался навредить Жану-Филиппу, способствовали неоправданному убийству репутации Лиама и подстегнули отвратительные оскорбления в его адрес в интернете.

Робертс, который может получить несколько матчей дисквалификации, как сообщается, извинился перед Матета вечером после игры.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:53
Разные люди смотрят на один и тот же эпизод по своему , кому то могло показаться одно , кто то домыслил другое , Но судя по всему это было игровой момент - несчастный случай. Так бывает.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:41
Непреднамеренное убийство...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:27
Правильно ,что удалили,нанес травму.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:27
На то они и болельщики ☝️😉
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