Болельщики «Миллуолла» поприветствовали Робертса после инцидента с Матета

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сегодня, 11:57

Болельщики «Миллуолла» на 8-й минуте матча Чемпионшипа с «Бристоль Сити» аплодисментами поприветствовали дисквалифицированного вратаря команды .

В игре Кубка Англии с «Кристал Пэлас» футболист вышел за пределы штрафной, чтобы перехватить передачу соперника, но нанёс удар ногой по голове нападающему . В результате форвард покинул поле на носилках и был доставлен в больницу, где ему наложили 25 швов. Робертс получил красную карточку, произошло это как раз на 8-й минуте.

Во время эмоциональной речи в перерыве поединка на BBC Sport председатель «Пэлас» Стив Пэриш сказал, что произошедшее поставило под угрозу жизнь француза. Игрок второго английского дивизиона подвергся огромному количеству оскорблений в социальных сетях после инцидента.

В заявлении, опубликованном в понедельник, «Миллуолл» сообщил:

Клуб возмущён оскорблениями, направленными на вратаря Лиама Робертса после неудачного столкновения в субботу с Жаном-Филиппом Матета. Публикации по этому вопросу, а также позорные предположения, сделанные некоторыми новостными организациями и известными деятелями в спорте, что Лиам намеревался навредить Жану-Филиппу, способствовали неоправданному убийству репутации Лиама и подстегнули отвратительные оскорбления в его адрес в интернете.

Робертс, который может получить несколько матчей дисквалификации, как сообщается, извинился перед Матета вечером после игры.