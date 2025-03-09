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«Зенит» осудил поведение болельщиков «Факела»

вчера, 11:53
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» осудил поведение болельщиков «Факела» в отношении полузащитника Вендела.

Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта.

Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом.

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России.

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Все комментарии
100лет
100лет
вчера в 21:56
Я в шоке от комментариев в этом чате... футбольные болельщики всегда славились сквернословием и неуважением к команде и болельщикам соперника. Слава богу я не отношу себя к болельщикам... Нет расизму!
stasil2
stasil2
вчера в 18:31
    dynkel
    dynkel
    вчера в 18:08
    Другим болельщка надо поддержать Воронеж хватит смотреть сквозь пальцы на поступки гостарбайтеров. Правильное решение дисквалификация этого урода да конца сезона.
    dynkel
    dynkel ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 18:04
    Зенит надо строго наказать за поступок ихнего гостарбайтера
    dynkel
    dynkel ответ rfmtsy325jvd (раскрыть)
    вчера в 18:03
    А у нас скоро будет не чемпионат России а Африки. эти гостарбайтеры не дают развиваться нашим игрокам
    dynkel
    dynkel
    вчера в 18:00
    Гостарбайтеры оборзели . Зениту хватит денег российских налогоплательщиков что бы с африки гостарбайтеров заказывать. А если уж они есть так пусть сидят тихо как мыши.
    youtomee
    youtomee ответ rfmtsy325jvd (раскрыть)
    вчера в 17:38
    можно в студию примеры нескольких россиян его позиции равных или превосходящих по скиллу?
    rfmtsy325jvd
    rfmtsy325jvd
    вчера в 16:10
    Берите россиян, а не заморское чудо...
    albucid
    albucid
    вчера в 15:23
    Лучше бы они осудили поведение собственного футболиста.
    "Грехи других судить
    Вы так усердно рвётесь,
    Начните со своих -
    И до чужих не доберётесь."
    В. Шекспир
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 15:17
    Мы объединимся вокруг Вендела
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1401952/vendel 09.03.2025
    )))))
    Futurista
    Futurista ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 14:29
    О том и речь)...просто не нужно возлагать на легов какие то сверх надежды...
    lotsman
    lotsman ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 14:27
    А где они сейчас, те что будут убиваться?))
    Futurista
    Futurista ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 14:24, ред.
    Биться не равно убиться)...так вот легионеры как раз в отличии от своих доморощенных футболистов убиваться точно не будут...и это не только Зенита касается...
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:50
    ANATOLY KANDAUROV
    Легионеры одинаковы во всех командах. Если у вас личная неприязнь к Газпрому в целом и к Зениту в частности, то не надо выделять своим клеймом игроков ненавистной вам команды. Патриотизм здесь вообще не к месту. Здесь долг и обязанность. Если подписали контракт с клубом, то обязаны биться за цвета клуба и за город (болельщиков) который , хоть и на время, но стал домом.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 13:42, ред.
    Похоже подключают все ресурсы чтобы смугленький вышел на игру с КБ! Смешно блин!Вендел вроде профи , так зачем отвечать на всякие провокации , если они были!Наказывать надо обе стороны! Фак был со стороны бразила и это зафиксировано! КК по делу! А эти заявления только жути нагоняют , чтобы КДК ответило что и они как один встанут грудью на защиту Вендела!
    А про мировые ценности ваще убого выглядит(((
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:28
    lotsmanlotsman
    Это не относится к легионерам Зенита, которые постоянно намекают, что готовы свалить. Поэтому Газпром и подкидывает им деньжат, увеличивая контракты. Не надо быть идеалистом. Патриотизм давно почил, а у легов его и не было.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:23
    Если понимать буквально заявление футболистов Зенита, а именно фразу " Мы объединимся ВОКРУГ Вендела" то означает ли это, что они встанут ВОКРУГ Вендела в круг и он внутри этого круга не только средний палец может показывать, но и что-нибудь более существенное.? Я понимаю, что легионеры, подписавшие это письмо могут не понимать смысл, но как мог подписать такой текст человек с высокими моральными помыслами по фамилии Соболев. Он до среднего пальца не опустился, а показал то, что надо.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:19
    ANATOLY KANDAUROV
    Конечно ты не понял. Игроки каждой команды бьются за город, в котором зарегистрирована команда, и за цвета клуба. У каждого клуба свои цвета. У Зенита - синий, белый, голубой. У ЦСКА - красный, синий.................. Так что ха-ха-ха.......... здесь, мягко говоря, неуместно.
    112910415
    112910415
    вчера в 13:14
    Зенит одобрил поведение своего спортсмена ?
    Lbvfd
    Lbvfd ответ protest58us (раскрыть)
    вчера в 12:57
    В цветах Зенита и сейчас нет чёрного. Есть синий, белый и голубой. Других цветов нет.
    albucid
    albucid
    вчера в 12:44
    Болельщики "Факела" оскорбляли Вендела фактом своего существования.
    Впрочем, если Газпром не поскупится и за ценой не постоит, то РФС с большой охотою примет нужное Зениту решение. Околофутбольные дельцы могут сослаться, например, на то, что жест бразильца был недостаточно акцентированным. Или на то, что Вендел не понимает русского языка, поэтому, дескать, думал, будто факел и фак - суть одно и то же.
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:43
    Согласен, тем более и в прошлом году, в Воронеже, тоже кричали разного рода оскорбления в адрес Зенита. Но тут дело другого рода, как я уже писал, что бразы приезжают в Питер исключительно ради материальных благ, а значит, какие могут быть претензии и к кому... Я тоже против оскорблений, на любой почве и основе, поэтому, так часто вспоминаю советское время, когда можно было после игры, рядом с болелами других команд, на стадионе обсудить прошедшую игру, спокойно и цивилизованно. Всё изменилось, увы.(((
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:34, ред.
    Если серьёзно, то по сути виноваты обе стороны...и некоторые болельщики, которые что то там кричали непотребное и Вендел, который неадекватно на это отреагировал...осуждения и наказания они достойны...но Зенит пока осуждает только болельщиков...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:32
    Это точно!!!!!!!))))))) Но я думаю, что если всему КДК засунуть в рот сигары, как у марковцев, атака может увенчаться успехом. Вот, только, жаль, Анки на них нет...)))
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:29
    Только героических чапаевцев в КДК замечено не было)...скорее всего атака увенчается успехом...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:26
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😉😉😉😉😉😉😉🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:25
    Очень точный образ)👍...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 12:24
    Почти, как психическая атака марковцев, в Легендарной советской Классике "Чапаев"))).
    protest58us
    protest58us
    вчера в 12:23
    А ведь когда то в цветах зенита не было черного)
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:22
    Психическая атака на КДК для отмены красной карточки Венделу или недопущения его дисквалификации перед матчем со Спартаком)...
    Гость
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