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Полузащитник ЦСКА Кисляк не намерен покидать клуб

вчера, 17:15

По информации инсайдера Ивана Карпова, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков вел переговоры со «Спартаком». Однако руководство клуба заинтересовано в усилении полузащиты другими игроками.

Отмечается, что армейский клуб готов рассмотреть возможность трансфера воспитанника только в зарубежный клуб. Сам же футболист не планирует покидать команду в ближайшее время.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подчеркнул, что у игрока действующий пятилетний контракт, поэтому «даже обсуждать этот вопрос не стоит».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:22
Не намерен Кисляк покивать ЦСКА. Вопрос закрыт,
djo11
djo11
вчера в 18:01, ред.
если бы спартаку приспичило бы его купить,думаю они бы нашли способ и с ЦСКА договорится,учитывая трансферную политику клуба последнее время) и игроку доказать что у них ему будет выгоднее как в финансов плане,так и в плане борьбы клуба за самые высокие места в турнирной таблице!
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