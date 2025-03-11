Полузащитник ЦСКА Кисляк не намерен покидать клуб

По информации инсайдера Ивана Карпова, агент полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка Александр Маньяков вел переговоры со «Спартаком». Однако руководство клуба заинтересовано в усилении полузащиты другими игроками.
Отмечается, что армейский клуб готов рассмотреть возможность трансфера воспитанника только в зарубежный клуб. Сам же футболист не планирует покидать команду в ближайшее время.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подчеркнул, что у игрока действующий пятилетний контракт, поэтому «даже обсуждать этот вопрос не стоит».