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Опубликована заявка сборной Англии на матчи с Албанией и Латвией

сегодня, 14:22

Опубликована заявка сборной Англии на мартовский сбор. «Три льва» сыграют в рамках отбора на чемпионат мира 2026 с командами Албании и Латвии 21 и 24 марта соответственно.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Саутгемптон»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Леви Колуилл («Челси»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Рис Джеймс («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Жарелл Куанса («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Милан»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»).

Нападающие: Харри Кейн («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).

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lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:01
Джордан Хендерсон чем-то смог удивить Тухеля?
Futurista
Futurista
сегодня в 16:50
Соперники так себе)...у сб. России посильнее в товарняках...
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:53
Несомненно и с двухзначным счетом!Особенно прибалтов! Но скорее всего будет спокойные в районе 2-0! Так как это недотурнир не нужен топам!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:43
Англичане судя по составу должны легко разобраться с данными соперниками.
Гость
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