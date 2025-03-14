Опубликована заявка сборной Англии на матчи с Албанией и Латвией

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сегодня, 14:22

Опубликована заявка сборной Англии на мартовский сбор. «Три льва» сыграют в рамках отбора на чемпионат мира 2026 с командами Албании и Латвии 21 и 24 марта соответственно.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Саутгемптон»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Дэн Берн («Ньюкасл»), Леви Колуилл («Челси»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), («Челси»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»), Валентино Ливраменто («Ньюкасл»), Жарелл Куанса («Ливерпуль»), Кайл Уокер («Милан»).

Полузащитники: («Реал Мадрид»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джордан Хендерсон («Аякс»), Кертис Джонс («Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»).

Нападающие: («Бавария»), Маркус Рэшфорд («Астон Вилла»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).