Основной защитник «Баварии» выбыл из-за травмы

Защитник «Баварии» из-за травмы не сможет принять участия в матче с берлинским «Унионом». Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер мюнхенской команды .

Известно, что отсутствуют Александар Павлович, Мануэль Нойер и Палинья. Ким Мин-Джэ немного травмирован, мы надеемся, что он не выбыл надолго, его не будет ближайшие несколько недель. У него проблемы с ахилловым сухожилием, это было известно. Теперь нужно контролировать нагрузку. Мы должны убедиться, что не перегружаем его.