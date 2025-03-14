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Основной защитник «Баварии» выбыл из-за травмы

сегодня, 20:51
УнионЛоготип футбольный клуб Унион (Берлин)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 17:30 Не начался

Защитник «Баварии» Ким Мин-Джэ из-за травмы не сможет принять участия в матче с берлинским «Унионом». Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани.

Известно, что отсутствуют Александар Павлович, Мануэль Нойер и Палинья. Ким Мин-Джэ немного травмирован, мы надеемся, что он не выбыл надолго, его не будет ближайшие несколько недель. У него проблемы с ахилловым сухожилием, это было известно. Теперь нужно контролировать нагрузку. Мы должны убедиться, что не перегружаем его.

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Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:30
В чемпионате Германии 🇩🇪 у Баварии есть запас прочности, но я бы не стал сбрасывать со счетов Байер, все-таки у Леверкузена стало одной проблемой меньше, благодаря команде Компани. А вот в Лиге чемпионов подобного запаса у Баварии нет. Любая потеря может оказаться роковой. Главному тренеру есть над чем подумать.
Capral
Capral
сегодня в 21:18
Всю нагрузку на себе в центре защиты держит Упамекано, который значительно преобразился по сравнению с прошлым сезоном. Но конечно, сейчас, в преддверии таких важных игр с лапшистами и в Бундесе- каждая боевая единица на счету... Хорошо, если Ким выбыл не надолго, потому что серьезного резерва в Баварии я не заметил. Если в ЛЧ, у Баварии, говоря предельно откровенно шансов не много и неудача будет некритична, то в Бундесе- салатницу надо брать, иначе, к Компани будут вопросы. Вобщем, скорейшего выздоровления корейцу и возвращения в строй!!!!!!!
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 21:14
Надо всегда иметь достойную замену. Тогда проблем не будет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:13
С ахиллом надо быть осторожным!Здоровья корейцу
протон
протон
сегодня в 21:01
Но думается Компани выпустит Дайера с Унионом. Киму здоровья, как раз пропустит игры сборной, наверное Корея тоже с кем то играет, подлечится к Интеру
shur
shur
сегодня в 20:58
...кореец боец! Здоровья парню!
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