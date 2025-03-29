Облак: «„Атлетико“ хочет побеждать, но не хватает стабильности»

Голкипер «Атлетико» после матча с «Эспаньолом» (1:1) высказался о турнирных перспективах команды.

Мы потеряли два балла, два очень важных балла. Это тяжело проанализировать, я не знаю, почему с нами происходит подобное. Это странный, непростой момент, когда мы не способны одержать победу. Это огорчает.

В декабре и январе мы уже говорили, что нам нужна стабильность, чтобы бороться за чемпионство. А у нас этого нет. Это досадно. Мы все хотим побеждать, но нам не хватает стабильности, которая так нужна. Мы теряем очки, а команды, стоящие позади нас, подбираются все ближе, в то время как мы отстаем от тех, кто лидирует.

Приближается кубковый матч, а это шанс взять трофей. Мы играем против такого сильного оппонента, как «Барселона». Мы уже видели последний матч в Ла Лиге, где мы вели со счетом 2:0, а они отыгрались и выиграли со счетом 4:2. Так что нам нужно собраться, приложить все силы и постараться выйти в финал, чтобы побороться хотя бы за этот титул.