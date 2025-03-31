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Мхитарян посоветовал «Интеру» подписать Сперцяна

вчера, 17:16

«Интер» уже некоторое время следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

По данным источника, руководство миланского клуба посоветовалось с Генрихом Мхитаряном относительно трансфера его партнёра по сборной Армении.

Мхитарян посоветовал «Интеру» подписать Сперцяна, который может заменить его как в клубе, так и в сборной.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 14:36
Видать хочет местечко своё продать земляку
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:00, ред.
Точно.
Миру - мир, армянам - деньги.)
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 22:43
не по сеньке шапка, разве что в Специю может пройти
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:55
Его уровень это Фнл
Forwert
Forwert
вчера в 18:52
Захаряна уже подписали.
Брулин
Брулин
вчера в 17:50
Да ну какой-то Интер. Не пойдёт
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:39
Не любит Мхитарян Интер, зла желает
Capral
Capral
вчера в 17:29, ред.
Эдик давно может играть в Европе, наш чемпионат он перерос. Но, до Интера, он пока еще точно не дотягивает. А заменить Генриха ему не удастся. У Эдика, при всех его талантах, и моей безграничной симпатии к нему, нет пока еще той Харизмы, что есть у Мхитаряна... Мхитарян уезжал из Шахтера в Дортмунд уже готовым футболистом, незаурядным- со всех точек зрения, поэтому и не потерялся в Европе. И даже после тяжелой травмы продолжал прогрессировать. Сперцян, пока не готов к большому клубу, каким, однозначно является Интер.
И честно скажу, мне было бы жаль, если он уедет... Наслаждаюсь его игрой, получаю удовольствие!!! Но конечно, когдато, надо и в Европе себя попробовать... Удачи тебе, Эдик, где бы ты не играл!!!!!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:25
Подпиши дорогой недорого)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:21
Надо попробовать себя и в Европе.
По окончании сезона, серебро на ленточку и на шею и в Италию с прицелом на ...
Futurista
Futurista
вчера в 17:18
По совету друзей)...
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