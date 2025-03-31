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вчера, 17:16

«Интер» уже некоторое время следит за полузащитником «Краснодара» .

По данным источника, руководство миланского клуба посоветовалось с относительно трансфера его партнёра по сборной Армении.

Мхитарян посоветовал «Интеру» подписать Сперцяна, который может заменить его как в клубе, так и в сборной.