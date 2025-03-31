«Интер» уже некоторое время следит за полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.
По данным источника, руководство миланского клуба посоветовалось с Генрихом Мхитаряном относительно трансфера его партнёра по сборной Армении.
Мхитарян посоветовал «Интеру» подписать Сперцяна, который может заменить его как в клубе, так и в сборной.
И честно скажу, мне было бы жаль, если он уедет... Наслаждаюсь его игрой, получаю удовольствие!!! Но конечно, когдато, надо и в Европе себя попробовать... Удачи тебе, Эдик, где бы ты не играл!!!!!!!
И честно скажу, мне было бы жаль, если он уедет... Наслаждаюсь его игрой, получаю удовольствие!!! Но конечно, когдато, надо и в Европе себя попробовать... Удачи тебе, Эдик, где бы ты не играл!!!!!!!