Холанд получил травму в матче с «Борнмутом»

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вчера, 23:27

Во время матча 1/4 финала Кубка Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» (1:2) форвард «горожан» был вынужден покинуть поле на 61-й минуте из-за травмы голеностопа.

Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, нападающий не смог продолжить игру и был заменён .

После матча Холанд покидал стадион с использованием костылей и в ортопедическом ботинке.

Главный тренер «Манчестер Сити» воздержался от комментариев относительно тяжести полученной травмы.