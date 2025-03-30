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Холанд получил травму в матче с «Борнмутом»

вчера, 23:27
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Во время матча 1/4 финала Кубка Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» (1:2) форвард «горожан» Эрлинг Холанд был вынужден покинуть поле на 61-й минуте из-за травмы голеностопа.

Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, нападающий не смог продолжить игру и был заменён Омаром Мармушем.

После матча Холанд покидал стадион с использованием костылей и в ортопедическом ботинке.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола воздержался от комментариев относительно тяжести полученной травмы.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:05
Сначала Молдова..., потом бабёнка с травмой затылка, ну а теперь и своя травма...

Чёрная полоса у викинга... Надо к Одину обратиться.
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:52
В общем то старое правило, а всё новое это хорошо забытое старое)
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:47
...а вот не надо было тролить своего двойника и недостойно вести на
пресс конференции, Всевышний-он всё видит!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:37
Очень неприятная ситуация.
Гость
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