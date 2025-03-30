Холанд получил травму в матче с «Борнмутом»

Во время матча 1/4 финала Кубка Англии между «Борнмутом» и «Манчестер Сити» (1:2) форвард «горожан» Эрлинг Холанд был вынужден покинуть поле на 61-й минуте из-за травмы голеностопа.
Несмотря на оказанную ему медицинскую помощь, нападающий не смог продолжить игру и был заменён Омаром Мармушем.
После матча Холанд покидал стадион с использованием костылей и в ортопедическом ботинке.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола воздержался от комментариев относительно тяжести полученной травмы.
Чёрная полоса у викинга... Надо к Одину обратиться.
Чёрная полоса у викинга... Надо к Одину обратиться.
пресс конференции, Всевышний-он всё видит!!!
пресс конференции, Всевышний-он всё видит!!!