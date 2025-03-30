Пятибратов подал в отставку с должности главного тренера «Факела»

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вчера, 16:31

Главный тренер «Факела» по собственному желанию подал в отставку. О своём решении он объявил команде сразу после выездного матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

Специалист вернулся в воронежскую команду в августе 2024 года. Клуб в данный момент занимает 15-е место в чемпионате России.