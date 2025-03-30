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Пятибратов подал в отставку с должности главного тренера «Факела»

вчера, 16:31

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку. О своём решении он объявил команде сразу после выездного матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).

Специалист вернулся в воронежскую команду в августе 2024 года. Клуб в данный момент занимает 15-е место в чемпионате России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 21:25
Уходить надо было раньше, а теперь надо терпеть с командой до конца. А это похоже на бегство.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:40
Здесь дела не в тренера, сегодняшний Краснодару любой клуб из рпл РПЛ может проиграть крупный счётом, но тренер с совестью оказался сам ушёл.
Сп62
Сп62
вчера в 19:10
Когда тренер берёт команду, он предварительно взвешивает, на что она способна и как можно её усилить. Если он проваливает сезон, значит ошибается в своих возможностях. Таким образом сам подрывает свой тренерский авторитет.
pvv5kn5gvq34
pvv5kn5gvq34
вчера в 18:51
Команда обречена на вылет, разбегаются чтобы снять ответственность
Kosmos58
Kosmos58 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 18:03
Сему газпром кормит ... Не дурак же он!..
shur
shur
вчера в 18:03
...Пятибратье это сила!
Пять Сестёр пожалуй тоже нечего!
В голове одной не получилось!
И не виновато здесь родство!
Вспыхнул Факел моментально,
А потом вдруг - раз,потух!
Тренер нужен коллективу !
Нужен Тренер, не пастух!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:36
Меняй - не меняй тренера... с таким составом только в пердиве играть...
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:35
Ну так себе решение! Не комильфо
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:33
Вот это мужик, сам ушёл, молодца, яйца есть, как у крысы бегущей с тонущего корабля такие же
derrik2000
derrik2000
вчера в 17:25
Ну, что?
Юран, твой выход! )
Сделать что-то, ВНЯТНОЕ, конечно, уже до конца чемпионата не получится, но "зарядить" на борьбу и заставить игроков Факела строго соблюдать игровую дисциплину, это он сможет.
Vilar
Vilar
вчера в 17:23
Он собирался атаковать в Краснодаре: "выставил три нападающих, собирался победить" - цитата из интервью на третьей кнопке тв. После такого позорного поражения - нет у него 4-х братьев.)
rfcb32qqw9dw
rfcb32qqw9dw
вчера в 17:23
Говорят, фамилия его потенциального сменщика Семих-ев и она наиболее точно отражает шансы горящего синим пламенем Факела на сохранение места в РПЛ
протон
протон
вчера в 16:54
Теперь нужен шестибратов
yz56stnw6ez2
yz56stnw6ez2
вчера в 16:47, ред.
Пятибратов не выдержал превращения в Пятинолева
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 16:47, ред.
Тоже хотел это написать, не успел. И Семак после сегодняшнего метча не подаст.
112910415
112910415
вчера в 16:38
а Галактионов не подал ...
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