Пятибратов подал в отставку с должности главного тренера «Факела»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов по собственному желанию подал в отставку. О своём решении он объявил команде сразу после выездного матча 22-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:5).
Специалист вернулся в воронежскую команду в августе 2024 года. Клуб в данный момент занимает 15-е место в чемпионате России.
Юран, твой выход! )
Сделать что-то, ВНЯТНОЕ, конечно, уже до конца чемпионата не получится, но "зарядить" на борьбу и заставить игроков Факела строго соблюдать игровую дисциплину, это он сможет.
Юран, твой выход! )
Сделать что-то, ВНЯТНОЕ, конечно, уже до конца чемпионата не получится, но "зарядить" на борьбу и заставить игроков Факела строго соблюдать игровую дисциплину, это он сможет.