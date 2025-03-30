Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияГермания. Бундеслига 2024/2025

«РБ Лейпциг» объявил о назначении нового главного тренера

вчера, 17:21

Новым главным тренером немецкого клуба «РБ Лейпциг» стал Жольт Лёв. Контракт с 45-летним венгерским специалистом заключён до конца сезона.

У Лёва есть все, чтобы быстро изменить ситуацию и поднять уровень выступлений команды: невероятный опыт, большой успех в ведущих европейских клубах и правильный подход. Теперь команда должна переломить ситуацию. В то же время мы работаем над поиском постоянного главного тренера к началу сезона 2025/26.

Ранее стало известно об уходе из команды Марко Розе.

Лёв входил в тренерские штабы Ральфа Хазенхюттля и Ральфа Рангника в «Лейпциге», был ассистентом Томаса Тухеля во французском ПСЖ, лондонском «Челси» и мюнхенской «Баварии».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПятибратов подал в отставку с должности главного тренера «Факела»
Вчера, 16:31
ОфициальноБерта — новый спортивный директор «Арсенала»
Вчера, 13:46
Официально«РБ Лейпциг» отправил в отставку главного тренера
Вчера, 12:06
СлухиЧезаре Пранделли может вернуться в сборную Италии в новой роли
29 марта
ОфициальноИсполком Болгарского футбольного союза отклонил отставку тренера сборной
29 марта
ОфициальноДоривал Жуниор уволен с поста главного тренера сборной Бразилии
28 марта
Все комментарии
Keskster
Keskster
вчера в 22:26
Норм
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Даже интересно , что из себя представляет этот венгерский Лев.)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 