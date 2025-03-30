«РБ Лейпциг» объявил о назначении нового главного тренера

1743344477

вчера, 17:21

Новым главным тренером немецкого клуба «РБ Лейпциг» стал Жольт Лёв. Контракт с 45-летним венгерским специалистом заключён до конца сезона.

У Лёва есть все, чтобы быстро изменить ситуацию и поднять уровень выступлений команды: невероятный опыт, большой успех в ведущих европейских клубах и правильный подход. Теперь команда должна переломить ситуацию. В то же время мы работаем над поиском постоянного главного тренера к началу сезона 2025/26.

Ранее стало известно об уходе из команды Марко Розе.