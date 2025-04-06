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«Вообще не похоже на меня». Собослаи — о статуе в свою честь

вчера, 13:30

Венгерская телекоммуникационная компания придумала необычный способ разыграть хавбека «Ливерпуля» Доминика Собослаи.

Футболиста в рамках сотрудничества пригласили на открытие статуи в его честь. Игрок не был готов к этому, он ожидал, что встреча будет нести более формальный характер.

Изваяние из железных деталей и старых мобильных телефонов оставило у полузащитника не самое приятное впечатление. Выбором деталей для изготовления статуи компания хотела подчеркнуть свой вклад в использование переработанных материалов. На вопрос, понравилось ли ему изделие, футболист ответил:

Нет. Я почти принял решение уйти оттуда. Остался только из уважения к вам. Насколько помню, ранее не было такого, чтобы что-то делали, не спросив заранее.

Затем Собослаи сообщили, что увеличенная копия статуи будет размещена в одном из городов и спущена по Дунаю 20 августа — в День святого Иштвана (главный государственный праздник Венгрии — прим. ред.). Позднее хавбеку сообщили, что все это было розыгрышем.

«Вообще не похоже на меня». Собослаи — о статуе в свою честь

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:14
обидно, да
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:57
С причёской немного "лажанулись" , а так одно лицо...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:23
У нас зато в Тольятти есть теперь мурал в принципе похожий на Собослаи в такой же степени как на Дзюбу, так что приезжай, полюбуйся, сфоткайся
Гость
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