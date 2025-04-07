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Мбаппе: «Есть неплохие предложения, но я думаю только о „Реале“»

вчера, 10:13

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил о желании остаться в команде, несмотря на любые предложения от других клубов.

Есть неплохие предложения, но я думаю только о «Реале». Хочу добиться здесь успеха.

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Все комментарии
Хорхе Валерон
Хорхе Валерон
вчера в 20:41
Какие могут быть еще предложения. Реал вершина
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:29
Деньги у него есть , шас он думает только о лч и золотом мяче
Agamaga____05
Agamaga____05
вчера в 14:40
- Ты думаешь о финансовых проблемах?
- А забываешь о других. Короче, никто тебя не торопит, подумай.
ufk8nhu2tn6c
ufk8nhu2tn6c
вчера в 13:47
Если есть и он о них знает, то не против и задуматься - а как же подоить Реал!? Слаб на бабки, поэтому и стабильности не будет! Пора задуматься, как его сплавить в СА.
AKH
AKH
вчера в 12:33, ред.
Странно слышать такое в дебютном неоконченном сезоне в команде мечты😁. Мамон взялсь за старое. Но подоить Реал с пересом будет нереально, как доверчивый Париж. Чуть что сразу скинут в СА😁
ad4x3cqcgbd8
ad4x3cqcgbd8
вчера в 12:16, ред.
Для шуры, который 1,2,3,5,7.


Когда есть Умения, можно думать и о деньгах.
112910415
112910415
вчера в 11:48
в ПСЖ зовут ?
38srepwj8y6f
38srepwj8y6f
вчера в 11:22
Красавчик, ещë год не отработал, а уже намекает на повышение🤑
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:15
Киля, только не говори , что это анонс очередного "сериала"...)))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:12
Давай в "Зенит"!
jwrkp2p9t8r7
jwrkp2p9t8r7
вчера в 10:55
Конечно Реал это вершина!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:54
Неее Киллиан , как мама скажет так и будет)))
nzk429tynkqg
nzk429tynkqg
вчера в 10:54
Ты думаешь только о деньгах,Камерунец!
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