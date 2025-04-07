Мбаппе: «Есть неплохие предложения, но я думаю только о „Реале“»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил о желании остаться в команде, несмотря на любые предложения от других клубов.
Есть неплохие предложения, но я думаю только о «Реале». Хочу добиться здесь успеха.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе заявил о желании остаться в команде, несмотря на любые предложения от других клубов.
Есть неплохие предложения, но я думаю только о «Реале». Хочу добиться здесь успеха.
- А забываешь о других. Короче, никто тебя не торопит, подумай.
- А забываешь о других. Короче, никто тебя не торопит, подумай.
Когда есть Умения, можно думать и о деньгах.
Когда есть Умения, можно думать и о деньгах.